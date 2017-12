Începe spectacolul fotbalistic la Trofeul “Telegraf”

Pentru fanii Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, aşteptarea a luat sfârşit. Sâmbătă, de la ora 12.00, şi duminică, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Constanţa se vor disputa primele 24 de partide ale ediţiei a 23-a. În acest an, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor aduce la start 34 de formaţii, care vor începe sâmbătă lupta pentru mult-râvnitul trofeu, câştigat, de-a lungul timpului, de 12 echipe - 1992: Portul Constanţa; 1993: Portul Constanţa; 1994: FC Farul Constanţa; 1995: FC Farul Constanţa; 1996: FC Farul Constanţa; 1997: FC Farul Constanţa; 1998: FC Farul Constanţa; 1999: FC Farul Constanţa; 2000: Talpac Constanţa; 2001: FC Farul Constanţa; 2002: APC & CZC Constanţa; 2003: APC & CZC Constanţa; 2004: Ştiinţa Constanţa; 2005: Săgeata Stejaru; 2006: Săgeata Stejaru; 2007: Voinţa Constanţa; 2008: Municipal Constanţa; 2009: Săgeata Stejaru; 2010: Olimpic-Ştiinţa Constanţa; 2011: Alpha-Ştiinţa Constanţa; 2012: Arca ANR Constanţa; 2013: Club 29 Constanţa. Câştigătoarea din 2013, Club 29 Constanţa, este considerată şi în acest an principala favorită, dar finalista ediţiei trecute, FC Tomis 2012 Constanţa, precum şi alte trei sau patru formaţii au anunţat că nu vor depune armele.

Toate meciurile de sâmbătă şi duminică se anunţă interesante, cu un plus pentru confruntările Macedonia Ovidiu - Intermacedonia-Steaua Mării (sâmbătă, în Grupa C) şi Săgeata Stejaru - Capitol ‘84 (duminică, în Grupa D). Alte dueluri atractive se anunţă Portul-Eastern Clean - Perla Murfatlar (Grupa A), Club 29 - Inter Năvodari (Grupa F) şi Vulturii Cazino - FC Amicii (Grupa F) - sâmbătă, FC Tomis 2012 - Victoria Cumpăna (Grupa C), Telegraf - Athletic Club 1973 (Grupa E) şi Vulturii Cazino - Store (Grupa F) - duminică.

În optimile de finală se vor califica primele două clasate plus cele mai bune patru echipe clasate pe poziţia a treia. Pentru departajarea formaţiilor de pe locul 3 se va face un clasament separat al celor şase echipe clasate pe poziţia a treia în fiecare grupă, clasament în care vor fi luate în considerare doar rezultatele înregistrate de echipa respectivă în disputele cu formaţiile clasate pe poziţiile 1, 2 şi 4 din grupa sa. Dacă două sau mai multe echipe acumulează acelaşi număr de puncte după ce au jucat toate meciurile programate, clasamentul se va stabili pe baza aplicării, în ordine, a următoarelor criterii: a) numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile directe disputate între echipele aflate la egalitate de puncte; b) golaverajul mai bun în jocurile directe; c) numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe; d) golaverajul general mai bun; e) numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din grupă; f) număr mai mic de cartonaşe galbene primite în toate meciurile din grupe; g) număr mai mic de cartonaşe roşii primite în toate meciurile din grupe. Dacă şi după aplicarea acestor criterii egalitatea se menţine, atunci se va disputa un joc de baraj.

Pentru ediţia din acest an, jucătorii Mihai Octavian şi Alexandru Grămoşteanu sunt suspendaţi pentru primul meci.

Turneul este organizat de cotidianul “Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

PROGRAM TROFEUL „TELEGRAF“, EDIŢIA A 23-A

SÂMBĂTĂ, 11 IANUARIE

ora 12.00: Intersport-Millenium - Real (Gr. D)

ora 12.45: Portul-Eastern Clean - Perla Murfatlar (Gr. A)

ora 13.30: CS Agigea - CS Mihail Kogălniceanu (Gr. B)

ora 14.15: Socep - Sian Image (Gr. B)

ora 15.00: Municipal - Olimpia Apă Canal (Gr. E)

ora 15.45: Cariocas - IMN Meconst (Gr. A)

ora 16.30: Store - ACS Oportun Mangalia (Gr. F)

ora 17.15: Club 29 - Inter Năvodari (Gr. F)

ora 18.00: Vulturii Cazino - FC Amicii (Gr. F)

ora 18.45: Macedonia Ovidiu - Intermacedonia-Steaua Mării (Gr. C)

ora 19.30: Farul Tuzla - Athletic Club 1973 (Gr. E)

ora 20.15: CFR - SNC-Bialex Valea Dacilor (Gr. B)

DUMINICĂ, 12 IANUARIE

ora 11.00: Dinamo Spada - Liga Ofiţerilor (Gr. C)

ora 11.45: FC Tomis 2012 - Victoria Cumpăna (Gr. C)

ora 12.30: FC Constanţa - IMN Meconst (Gr. A)

ora 13.15: Inter Năvodari - ACS Oportun Mangalia (Gr. F)

ora 14.00: Sian Image - CS Mihail Kogălniceanu (Gr. B)

ora 14.45: CS Agigea - CFR (Gr. B)

ora 15.30: Socep - SNC-Bialex Valea Dacilor (Gr. B)

ora 16.15: Telegraf - Athletic Club 1973 (Gr. E)

ora 17.00: Club 29 - FC Amicii (Gr. F)

ora 17.45: Vulturii Cazino - Store (Gr. F)

ora 18.30: FC Royal - Obelisc Costineşti (Gr. D)

ora 19.15: Săgeata Stejaru - Capitol ‘84 (Gr. D)