Incident în sala de sport a Școlii nr. 8 din Constanța. O elevă a ajuns la spital!

O elevă în clasa a VI-a C de la Școala nr. 8 din Constanța s-a accidentat, în această seară, la ora de sport. Mama copilei, Iuliana Gheorghe, a povestit, pentru ”Telegraf”, că fata sa are scutire pentru ora de sport doar în ceea ce privește efectuarea unor exerciții, având o scolioză (una dintre cele mai frecvente boli ale copiilor și adolescenților). Profesorul i-a cerut copilei să sară la cal, lucru care s-a și întâmplat, a spus mama. ”Problema este că fata și-a luat având mult prea tare, iar în dreptul calului era, pentru ajutor, nu profesorul, ci un alt elev. A scăpat-o, așa că ea a căzut și s-a lovit atât de tare încât și-a fracturat clavicula, pe partea dreaptă. Acum suntem la spital și așteptăm verdictul medicilor. Se încearcă o imobilizare, dacă nu se reușește, ar putea să fie supusă unei operații, să se monteze un șurub”, a spus mama copilei, în aceste momente aflată la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei”. Directorul adjunct al Școlii, prof. Georgiana Romanov, a refuzat să dea declarații referitoare la incident, precizând că poate lămuri situația mâine, la școală. Vom reveni cu informații.