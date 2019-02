Inconștiență! Spitalele nu raportează cazurile de gripă

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, marţi seară, că nu poate spune acum dacă în România este sau nu epidemie de gripă deoarece spitalele nu au făcut raportări corecte ale cazurilor de îmbolnăviri.

Sorina Pintea a arătat că din Capitală au raportat cazurile de gripă doar 17 din cele 49 de spitale, în timp ce un judeţ în care au fost patru decese nu a raportat niciun caz.

„Spuneam că vom decide dacă e cazul sau nu să declarăm epidemie de gripă. Am aceste date, nu pot să spun dacă avem sau nu epidemie. Într-un judeţ în care au fost patru decese cauzate de virusul gripal s-au raportat 0 cazuri sau un caz. Sau în Bucureşti, din 49 de spitale, au raport la DSP doar 17. În calitate de ministru nu pot să iau nişte decizii pe informaţii trunchiate. Sunt spitale care nu raportează cazurile de gripă, voi cere explicaţii. În această seară am primit date şi le-am confruntat. Mi se pare o pură inconştienţă. Voi lua măsuri în aceste cazuri. Nu mi se pare normal ca în cazuri ca ăsta, când Europa e în prag de epidemii, noi să ne facem că raportăm sau să nu raportăm. Caraş Severin a raportat un singur caz, mi-e greu să cred, că are un singur caz Arad a raportat 6 cazuri din care 9 internate. Matematica mea nu funcţionează pe această logică”, a declarat Sorina Pintea, la Digi 24.