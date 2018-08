INCREDIBIL! Bloc în sit arheologic! Numai la Constanţa! Ce fac autorităţile?

21:19:12 / 16 Iulie 2018

Pentru Alina Cristea

Povestea asta are doua fețe total distincte. Pe de o parte este foarte adevărat ca exista acele legi care trebuie respectate. Clar. Dar ce ne facem cu alte Șantiere in lucru aflate tot in zona istorică? La intersecția bd Tomis cu STR Traian, chiar in piața se construiește un hotel. In spatele lui, lipit de el pe Traian a început alta construcție. Statul a construit in anii din urma Baroul avocaților si clădirea Curții de apel in același sit. Sa nu uitam de recentul sediu al OPCI care se afla tot in parcul arheologic al primăriei. Dar știți câte construcții noi sunt pe zona pieței Ovidiu? Multe, si sunt construite in ultimii 10 ani. Sub tutela fostului Dvs sef Mazăre. Exista, după cum mai scria aici cineva, modalități de conservare a sitului dar mie îmi miroase a ceva politic in articolul Dvs.