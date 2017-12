Incredibil de România - subiect de olimpiadă: cum să scriem un denunț

10:40:36 / 27 Februarie 2017

Felicitari si Antenei 3 pt aseara

In emisiunea de aseara a vazut o tara intreaga ce invarte si in ce e bagat fratele Chiorului. Iar Chioru se comporta ca si cand ar fi vreun calugar, nu stie nimic din ce face fratele in port? Si mai ales cu cine !?! A fost f bun sa-l votati, sa capete iar imunitate si sa nu-i pese de justitie.