Inspectoratul Şcolar a pierdut procesul cu un inspector şcolar

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a dispus, pe 31 august 2005, desfacerea contractului managerial al profesoarei Adriana Gheorghe, inspector în cadrul instituţiei şi titular la catedra de educaţie fizică a Grupului Şcolar Industrial din Cernavodă. Scandalul în care a fost implicată instituţia constănţeană are ca punct de plecare anul 2002, cînd Adriana Gheorghe a cîştigat prin concurs un contract managerial cu ISJ, pe o perioadă de patru ani. Cadrul didactic a declarat că prin invocarea unei reorganizări administrative solicitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), fostul şef al ISJ, Dima Zainea, i-ar fi desfăcut contractul managerial, care este similar cu un contract colectiv de muncă. Cu toate că şeful instituţiei i-a oferit un post cu delegaţie într-o altă unitate de învăţămînt, profesoara a refuzat tîrgul oferit de Zainea.

Nemulţumită de decizia conducerii ISJ, pe care a catalogat-o ca "abuzivă şi ilegală", Adriana Gheorghe a făcut apel la MEC, însă contestaţia sa a fost respinsă. Răspunsul oferit de autorităţile competente a dus la acutizarea conflictului dintre profesoara Adriana Gheorghe şi instituţia constănţeană care era obligată să răspundă oricărei petiţii primite. La începutul lui octombrie 2005, a avut loc prima înfăţişare la Tribunalul Constanţa, însă actualul inspector şcolar general, Narciz Amza, a declarat că, de la preluarea funcţiei, a contestat decizia în instanţă. "În calitate de profesor şi inspector consider că acţiunea doamnei Adriana Gheorghe nu a fost cea mai potrivită soluţie. A fost o situaţie determinată de reorganizarea administrativă a instituţiei. Cu toate că am făcut recurs la această decizie, am înţeles că Tribunalul nu ne-a dat cîştig de cauză", a declarat Narciz Amza. La mai bine de zece luni de la începerea procesului, instanţa de judecată a decis ca ISJ să achite profesoarei Gheorghe drepturile salariale aferente perioadei care a trecut de la desfacerea abuzivă a contractului managerial. În urmă cu două zile, Tribunalul a dispus acordarea sumei de aprox. 45 de milioane de lei din bugetul ISJ, profesoarei Adriana Gheorghe. Din această sumă, aprox. 10 milioane de lei vechi reprezintă cheltuielile de judecată.