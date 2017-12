Instanța Supremă a respins recursul în casație al lui Constantinescu în dosarul „CMZ“

20:22:55 / 09 Februarie 2017

Constantinescu are timp sa isi pregateasca in tihna apararea in celelalte procese pe care le mai are. Cum scriam si alta data, LA MULTI ANI cu executare! Printr-o intamplare nu a reusit sa evacueze CMZ din spatiul ocupat de cand ma stiu in bd. Mircea din Constanta. In tinerete acolo am fost recrutat in armata, pe vremuri fiind Comisariatul militar. Si apropo, prejudiciul consta in obstructionarea functionarii unei structuri a armatei, pe care, conform legii, CJ trebuia sa ii asigure cele necesare, nu sa ii lase fara paza, telefonie, consumabile, reparatii-intretinere cladire, plata utilitati si cate si mai cate. De ce alte judete nu sunt in aceeasi situatie? Raspund eu: Constantinescu a crezut ca in Republica Mazare poate face orice.