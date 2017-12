Întreceri marinăreşti de Ziua Apelor Române

Membrii Ligii Navele Române propuneau, în 1936, Ministerului Educaţiei înfiinţarea Zilei Apelor Române. Ministrul din acea vreme, Dimitrie Gusti, a fost de acord ca această zi să fie celebrată în toate instituţiile de învăţămînt ale ţării, însă tradiţia a fost întreruptă în perioada regimului comunist. După 1990, membrii Ligii Navale au reuşit să readucă în atenţia elevilor Ziua Apelor care este sărbătorită în fiecare an pe data de 17 iunie prin jocuri marinăreşti. Şi anul acesta în Portul Tomis s-au întrecut elevii a două şcoli din Constanţa, în speranţa că vor cîştiga Cupa Zilei Apelor. "Prin această manifestaţie vrem să dovedim cît de bine pregătiţi sînt elevii noştri la orele de educaţie fizică. Pe lîngă faptul că au ocazia să arate ce ştiu, micuţii aduc un omagiu marinarilor care au pierit pe ape", a spus directorul Şcolii Generale nr. 10 "Mihail Coiciu", Elena Stănescu.

Micuţii care au luat parte la celebrarea Zilei Apelor au putut asista la o expoziţie de echipament pentru scufundări, dar şi la o demonstraţie de îndemînare în mînuirea ambarcaţiunilor cu vele, efectuată de copiii membri ai Yacht Club Regal Român. "Pînă anul trecut nu am participat pentru că eram prea mic, dar anul acesta am venit hotărît să îi înfrunt pe elevii clasei a VIII-a. Şi cred că pînă acum m-am descurcat bine", a spus Ştefan, elev în clasa a V-a a Şcolii Generale nr. 9. După ce scafandrii aflaţi în Portul Tomis au depus o ancoră din flori în memoria celor care au pierit în apele Mării Negre, elevii au început să se "lupte". "Pentru a cîştiga trofeul cei mici trebuie să se întreacă în trasul la parîmă, la alergarea în sac sau la umplerea butoaielor cu apă din mare. Cel care va cîştiga cupa, o va păstra în şcoala din care face parte, pînă în anul următor", a declarat contraamiralul (r) George Petre. Profesorii care i-au însoţit pe copii în Portul Tomis spun că acest tip de manifestări au rolul de a-i determina pe elevi să aleagă meseria de marinar. "La acestă vîrstă copiii sînt uşor de modelat. Am remarcat că o mare parte dintre cei care aleg să devină marinari, sînt din alte zone ale ţării şi este păcat ca cei care cresc la malul mării să nu îmbrăţişeze această meserie minunată care le va lărgi orizonturile şi îi va duce pe drumuri nebănuite", a adăugat prof. Elena Stănescu.