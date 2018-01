Investițiile imobiliare, în creștere cu 10%

Volumul investiţiilor imobiliare în România în 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decât cea înregistrată în 2016 (890 milioane euro), conform unui studiu realizat de JLL România. Valoarea reprezintă 8% din totalul consemnat în Europa Centrală şi de Est, de 12,17 miliarde euro. Ritmul de creştere a pieţei româneşti este, conform JLL, cu mult peste cel al întregii regiuni (3,3%, faţă de 2016), dar, cu toate acestea, volumul din România rămâne sub potenţial. Specialiştii se aşteaptă, având în vedere tranzacţiile în curs, ca 2018 să fie un an bun în piaţa românească, în ton cu estimările privind volumele din ECE, care indică, pentru acest an, depăşirea recordului consemnat în 2017. Polonia şi Cehia s-au menţinut liderii regiunii pentru al doilea an consecutiv, cu o cotă de piaţă de 39%, respectiv, 27%. Acestea au fost urmate de Ungaria (14%), România (8%), SEE (8%) şi Slovacia (4%). În România, numărul tranzacţiilor a crescut, valoarea medie fiind de aproximativ 28,5 milioane euro. Piața a fost dominată de tranzacţiile cu proprietăţi de retail (43%), în timp ce segmentul industrial şi logistic a cumulat 22%, el fiind urmat de piaţa hotelieră cu 18% şi de cea de birouri cu 17%. „Tranzacţia prin care Elbit Imaging a vândut complexul hotelier Radisson din Bucureşti, pe fundalul unei pieţe de birouri letargice din punct de vedere investiţional, a urcat sectorul hotelier înaintea celui de birouri din punct de vedere al lichidităţii, în 2017. Este o situaţie inedită. Retailul şi birourile ar trebui să domine piaţa de investiţii, având în vedere valoarea proprietăţilor existente. Vânzarea Radisson reprezintă cea mai mare tranzacţie hotelieră realizată vreodată în România şi una dintre cele mai mari înregistrată în ECE şi, totodată, cel mai scump imobil vândut vreodată în Bucureşti“, spun autorii studiului.