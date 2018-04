Invitaţie la admiraţie! „Spațiul sacru“, la Muzeul de Artă Constanța

Muzeul de Artă Constanţa organizează miercuri, 28 martie, începând cu ora 15.00, vernisajul expoziției de pictură pe sticlă și icoane Spațiul sacru, care va sta la dispoziția publicului iubitor de artă trei săptămâni. Lucrările sunt realizate de profesori și studenți de la Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța și vor fi expuse în Centrul pentru Educație Interculturală aflat în incinta muzeului. Vor expune prof. dr. Florin Stoiciu, lect. dr. Lelia Rus Pîrvan, lect. dr. Alexandru Şerbănescu, lect. dr. Sânziana Romanescu, asist. drd. Ovidiu Felipov, Mihaela Ciuștea și studenții: Claudiu Argeşanu, Anca Bodeanu, Adina Bogdan, Eliza Botea, Anca Caba, Claudia Cernagor, Nicoleta Constantinescu, Cristina Costea, Nicoleta Danciu, Carmen Iacob Dordea, Mihaela Florescu, Anca Georgescu, Ana Maria Ivanciu, Vasile Lazăr, Andreea Măgureanu, Alexandra Maciac, Ioana Nechita, Florentina Neculae, Irina Noviţchi, Ionuţ Orodel, Loredana Palade, Florentina Pălăduţă, Mihaela Pancrat, Oana Pică, Alexandra Roman, Monica Stoian, Raina Ştefanov, Cosmin Şuşu, Maria Teodorescu, Cătălin Trandafir, Viorel Ungureanu și Ecaterina Vieru.

Lucrările expoziției pun în valoare teme religioase și motive inspirate din diverse spații culturale. Trei dintre studenții participanți - Claudiu Argeşanu, Nicoleta Constantinescu și Ioana Nechita au făcut parte și din proiectul „Centrul pentru Educație Interculturală (C.P.E.I.C.)”, implementat de Muzeul de Artă Constanța în parteneriat cu Centrul Naval Național pentru Studii și Inițiativă în Educație, Sport și Tradiții din Constanța și International Organization for Democracy and Human Rights din Norvegia, în perioada mai 2015 - aprilie 2016. Proiectul prin care s-a înființat Centrul pentru Educație Interculturală din Constanța a fost finanțat prin granturi SEE, în cadrul Programului Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european.