Iohannis critică jandarmii, protestatarii le dau flori

11:52:51 / 03 Februarie 2017

jandarmi

Toata stima pentru jandarmi! Domnule Presedinte ,ca cetatean al Romaniei,cu consternare,observ ca aruncati cu noroi in jandarmi! Oare ce aveau de facut jandarmii?Sa intervina in multime ,sa identifice huliganii,sa-i retina si sa inflameze spiritele ?Va amintesc ca multi protestatari au venit cu copiii.Nu va inteleg domnule Presedinte.Obligatia dumneavostra este de mediator,si de a invita la calm.Nu ati facut asta. Ati mers la un miting neautorizat pentru a va face imagine!!!!!! Asa cum dumneavoastra ati declarat:jos labele de pe DNA!-o mare minciuna,pentru ca presedintele numeste procurorul-sef al DNA, asa va rog:NU ARUNCATI CU NOROI IN JANDARMI!!!!!! Nu va doresc decat :sa reflectati daca santeti Presedintele Romaniei ,si implicit al romanilor,si sa va faceti datoria de Presedinte al tuturor romanilor,sau NU!