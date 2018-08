Îți piere pofta de mâncare vara? Te salvează... peștele!

Uiți să te mai așezi la masă atunci când temperaturile au crescut și tot ce-ți dorești este o apă rece? Lipsa poftei de mâncare afectează întregul organism și te pune în imposibilitatea de a mai funcționa productiv. Potrivit specialiștilor, senzațiile de cald sau sete le întrec pe cele de foame, iar o mâncare sănătoasă și consistentă, care să cuprindă elemnetele nutritive necesare, pare, de cele mai multe ori, un chin și la preparare, și la digestie.

Ce putem mânca vara astfel încât să nu rămânem fără combustibil? Mâncăruri lejere, cu conținut redus de grăsime, care să poată fi digerate repede și să nu crească senzația de disconfort. Pe lângă salate, legume și fructe, peștele și fructele de mare sunt alimente cu gust de vară care se gătesc mult mai repede, comparativ cu alte tipuri de carne.

Beneficiile consumului de pește

Potrivit site-ului hotnews, sunt mai multe motive pentru care ar trebui să consumăm mai mult pește și fructe de mare în perioada verii. De exemplu, peștele este ușor de digerat. Efectul unei digestii rapide se reflectă atât în starea bună de după masă, cât și în lipsa somnolenței frecvent întâlnită după consumul altor tipuri de mâncare. De asemenea, reprezintă o sursă excelentă de proteine și cantități semnificative de vitamine liposolubile, în special vitamina A și D. Carnea de pește conține cantități semnificative de iod și seleniu, minerale care au un rol important în formarea hormonilor tiroidieni sau în sistemul antioxidant al corpului.

Ce pești să încercați? Tonul roșu este cunoscut ca un bun antiinflamator și un antioxidant foarte puternic. El se remarcă prin cantitatea impresionantă de seleniu, conținutul ridicat în complexul de vitamine B și mult căutatele grăsimi sănătoase, omega 3 și omega 6. Consumul de ton ajută la prevenirea bolilor cardiovasculare și este ideal pentru cei care vor să scadă în greutate, deoarece are puține calorii și un conținut mare de proteine. Barbunul se bucură de o mare apreciere pentru că gustul lui se apropie de cel al fructelor de mare. Conține vitamine precum B3, B9 sau B12 și este bogat în fosfor. Chefalul are carne bogată în fier, care contribuie la prevenirea și combaterea anemiei, dar și alte minerale precum potasiu și seleniu. Chefalul conține iod, un oligomineral esențial pentru funcționarea normală a tiroidei și, implicit, pentru arderea grăsimilor. Calcanul conține vitaminele: B9, B12 și B3, în plus, mai conține și minerale, cum ar fi: potasiu, fosfor sau magneziu.