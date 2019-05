JoiaAlternativă la Doors Club. Întâlnire cu trupa Green Ties

După destrămarea trupei Spin, George Sarluceanu, bassistul trupei, împreună cu toboșarul trupei, Felix Mircea Moldovan, decid să construiască împreună un proiect muzical ieșit din tipare. Astfel, în 2009, se naște o nouă ’’trupă’’, formată din doi instrumentisti. Abordand piese compuse de George Sarluceanu, trupa se îndreaptă în directia muzicii rock, cu influente indie folk. Cei doi fac proiectul cunoscut în țară, reușind într-un timp relativ scurt, să sustină concerte in mari evenimente de gen de la acea vreme. Cantă în deschidere la The Animals si The Troggs, la Arenele Romane, unde castigă cel mai mare număr de fani. Folk You, un alt mare eveniment, deschide drumul celor doi si către iubitorii de rock folk din toată tara. Festivalul de jazz rock de la Câmpina, unde trupa sustine un concert, ii ajută si ii obligă intr-un fel, să înceapă un turneu de promovare. Urmează Festivalul Moto de la Bacău, in paralel cu turneul de cluburi. Sub noua denumire de Green Ties the band, după 10 ani de existență, trupa isi propune să abordeze si genul blues rock.

Actuala componență a trupei:

George Sarluceanu - chitară/ voce

Bogdan Horodniceanu - tobe

Robert Vasilian - chitară bass

Pe 14 martie, de #JoiaAlternativă, clubul constănțean Doors îți dă întâlnire cu trupa Green Ties. Rezervări, la telefon 0763661622. Biletele se achită în seara concertului. Preț bilet: 20 de lei.