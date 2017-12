Jucătorii de la 2 Mai au bătut arbitrii meciului de la Pecineaga

Duminică, în Campionatul Judeţean de fotbal s-a jucat etapa a etapa a 24-a, antepenultima din acest sezon. Seria Sud și-a desemnat deja câștigătoarea, CS Peștera nemaiputând fi ajunsă de Danubius Rasova după victoria din meciul direct. Dacă va dori și va găsi resursele financiare necesare, echipa din Peștera va putea juca în Liga a IV-a din sezonul viitor. În Seria Nord, Viitorul Fîntînele mai are nevoie de un singur punct în ultimele două etape ca să fie sigură de ocuparea primului loc în clasamentul final, având avantajul rezultatelor directe în disputele cu Voința Săcele. În Seria Est, situația la vârf s-a complicat după eșecul de la Pecineaga al fostului lider, Atletic 2 Mai. Farul Tuzla a trecut pe primul loc, cu un punct avans față de Gloria Albești și Atletic 2 Mai.

Iată rezultatele înregistrate - SERIA NORD: Gloria Seimeni - Sportul Tortoman 7-2; Viitorul Tîrguşor - Recolta Nicolae Bălcescu 2-2; Spicul Horia - Viitorul Cuza Vodă 0-3 (neprezentare); Viitorul Fîntînele - Ulmetum Pantelimon 13-0; Dunaris Topalu - Dacia Mircea Vodă 1-3; Pescăruşul Gîrliciu - Pescarul Ghindăreşti 3-0 (formația oaspete s-a retras din campionat). Întâlnirea Voinţa Săcele - Dunărea Ciobanu a fost amânată. Clasament: 1. Fîntînele 60p; 2. Săcele 52p/23j; 3. Mircea Vodă 47p.

SERIA SUD: Voinţa Cochirleni - Speranţa Nisipari 4-1; Castelanii Castelu - Sport Prim Oltina 1-2; Viitorul Cobadin - AS Independența 3-1; AS Ciocîrlia - AS Carvăn 0-2; CS Peştera - Danubius Rasova 2-0; Inter Ion Corvin - Marmura Deleni 3-0 (echipa oaspete s-a retras din campionat). Trophaeum Adamclisi a stat. Clasament: 1. Peștera 57p/22j; 2. Rasova 47p/21j; 3. Nisipari 46p/23j.

SERIA EST: Luceafărul Amzacea - Farul Tuzla 2-5; Voinţa Siminoc - Olimpia Constanța 4-2; Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Mereni 2-5; AS Bărăganu - CS II Agigea 0-6; GSIB Mangalia - Gloria Albeşti 1-6. Partida Oil Terminal Constanţa - Şcoala de Fotbal Mangalia nu s-a disputat, pentru că la terenul de joc nu au ajuns decât arbitrii și observatorul, nu și jucătorii celor două echipe... Meciul Viitorul Pecineaga - Atletic 2 Mai s-a întrerupt în minutul 80, la scorul de 1-0 (Ion Năstasă 55), pentru că arbitrul Ionel Nae și asistentul Marian Cioiu au fost loviți de jucători ai formației oaspete. Clasament: 1. Tuzla 54p; 2. Albești 53p (golaveraj 90-36); 3. 2 Mai 53p (golaveraj 76-28).

MECIUL DE LA PECINEAGA A FOST ÎNTRERUPT

Partida Viitorul Pecineaga - Atletic 2 Mai a fost întreruptă în minutul 80, la scorul de 1-0 în favoarea gazdelor. Atunci, oaspeții au solicitat penalty, nu au primit, apoi arbitrul Ionel Nae și asistentul Marian Cioiu au fost loviți de jucători ai formației din 2 Mai. „În minutul 80, după o fază în careul gazdelor la care doi jucători au căzut la pământ, Anghel Petre, de la echipa oaspete, a alergat spre mine solicitând lovitură de pedeapsă, fapt pentru care l-am avertizat. Fiind al doilea cartonaș galben în cursul jocului, acesta trebuia eliminat. După acordarea celui de-al doilea avertisment lui Anghel, acesta mi-a adresat cuvinte injurioase, iar toți jucătorii echipei Atletic 2 Mai m-au înconjurat, fapt pentru care nu am apucat să-i arăt cartonașul roșu jucătorului vinovat. În timp ce jucătorii echipei din 2 Mai protestau la decizie, arbitrii asistenți Carson Marian și Cioiu Daniel s-au deplasat către zona unde mă aflam, moment în care am fost lovit cu pumnul în zona capului de un jucător ce se afla în spatele meu, iar Cioiu Daniel a fost lovit cu piciorul în cap de alt jucător al echipei respective. Jucătorii echipei gazdă au intervenit pentru a ne asigura protecție și ne-au condus în siguranță la autoturismul cu care am venit la meci. În acel moment am oprit jocul definitiv și am părăsit terenul de joc împreună cu arbitrii asistenți”, a precizat Ionel Nae în raportul său suplimentar. După meci, brigada de arbitri s-a consultat cu observatorul meciului, Vasile Mihu, și i-a identificat pe agresori: Cismaru Alexandru este cel care l-a lovit pe Nae, iar Cioinac Alin l-a agresat pe Cioiu. Nae i-a mai reținut carnetul și lui Vasilache Cristian, jucător care a înjurat întreaga brigadă de arbitri.