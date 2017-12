Juniorii D ai Academiei Hagi, în faţa primului titlu naţional din carieră

Echipa de juniori D a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” (jucători născuţi după 1 ianuarie 1998) poate aduce, astăzi, singurul titlu de campioană naţională din acest sezon. Deşi cotate printre marile favorite, formaţiile de juniori A, B şi C ale Academiei Hagi au ratat, pe rând, şansa obţinerii titlului naţional, ultimele două părăsind chiar dezamăgitor de repede competiţia. Astăzi însă, de la ora 20.15, la Buftea, juniori D au şansa de a aduce la Constanţa titlul de campioană. După un parcurs perfect până în ultimul act, Ianis Hagi, Nicolae Cârnaţ, Cosmin Dur-Bozoancă, Andreas Iani şi toţi ceilaţi puşti ai grupei pregătite de Marius Codescu sunt decişi să treacă şi de ultimul hop, numit ACU Arad. „Atmosfera este foarte bună, copiii sunt nerăbdători să joace şi marea finală şi s-o câştige. Au urmărit festivitatea de premiere de la juniori C şi sunt foarte motivaţi să primească medaliile de campioni. Ca şi până acum, vom încerca să ne impunem jocul, să fim echipa care conduce partida pentru că adversarul trebuie să se organizeze în funcţie de noi, nu invers. Am foarte mare încredere în aceşti copii“, a declarat antrenorul principal Marius Codescu, pentru care această finală este, de asemenea, o premieră. Pînă în finală, Academia Hagi 1998 a câştigat detaşat campionatul juniorilor D pe judeţul Constanţa (18 victorii, golaveraj 151-0), apoi şi-a adjudecat turneul zonal de la Ovidiu (9-0 cu Pressing Brăila, 19-0 cu Delta Tulcea şi 15-0 cu Atletic Junior Călăraşi). În turneul semifinal de la Piatra Neamţ, Academia Hagi a obţinut rezultatele: 3-0 cu Pajura Huşi, 4-1 cu Oţelul Galaţi şi 4-1 cu FC Argeş. Golaverajul general al juniorilor D constănţeni este de 205-2 în cele 24 de partide susţinute. Finala mare va fi arbitrată de Marius Avram, asistat de Iulian Radu şi Mircea Orbuleţ (toţi din Bucureşti). Finala mică va avea loc de la ora 18.45, între FC Argeş şi FC Timişoara.