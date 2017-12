Katy Perry, show incendiar la gala Super Bowl 2015

Cântăreaţa americană Katy Perry a... incendiat, timp de 12 minute, duminică, tradiţionalul şi mult-aşteptatul show din cadrul galei Super Bowl, în timpul căruia a interpretat unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale, precum ”I Kissed A Girl” şi ”Fireworks”. La doar câteva minute după încheierea celui de-al doilea sfert al finalei campionatului de fotbal american dintre echipele New England Patriots şi Seattle Seahawks, cântăreaţa pop americană a apărut pe scenă pe un leu metalic uriaş, pentru a interpreta cântecul ”Roar”, spre încântarea celor 65.000 de spectatori prezenţi pe stadionul Universităţii Phoenix din statul american Arizona. Apoi, Katy Perry a interpretat piesa ”Dark Horses”, urmată de single-ul care a făcut-o celebră în lumea întreagă, ”I Kissed a Girl”. Pe parcursul acestei piese, vedeta americană a fost acompaniată la chitară de rockerul Lenny Kravitz, iar în fundal, pe un ecran din spatele scenei, erau proiectate efecte luminoase spectaculoase. Scena s-a transformat apoi într-o plajă în culori vii, cu ocazia single-ului ”Californian Girls”, ce a fost urmat de un final al show-ului, care a debordat de entuziasm, pe acordurile melodiei ”Fireworks”.

Spre uşurarea televiziunilor şi a companiilor de publicitate, show-ul de la gala Super Bowl 2015, prezentat drept cel mai mare concert din lume - fiind vizionat de 110 milioane de telespectatori doar în SUA - s-a desfăşurat fără niciun incident, cu excepţia, poate, a unui dansator care, deghizat în rechin, a părut la un moment dat că s-a încurcat în coregrafia spectacolului. Show-ul din pauza finalei Ligii Naţionale de Fotbal American (NFL) marchează adeseori un record de audienţă pentru televiziunea americană, iar reclamele difuzate în timpul galei Super Bowl costă până la 4,5 milioane de dolari pentru 30 de secunde de difuzare. Miza este una uriaşă şi pentru artiştii invitaţi, iar show-ul de la gala Super Bowl a fost asigurat în trecut de nume mari din industria muzicală, precum Michael Jackson, Sting, Paul McCartney, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, The Who, Madonna şi Beyonce. Pentru artiştii invitaţi să susţină un show la gala Super Bowl, acest spectacol se traduce printr-o creştere spectaculoasă a vânzărilor de discuri. Bruno Mars, starul galei Super Bowl din 2014, a beneficiat de o creştere cu 92% a vânzărilor de albume ale sale după spectacolul de anul trecut.