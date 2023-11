Klaus Iohannis: Vom aduce sisteme de apărare antidronă suplimentare

În România vor fi aduse sisteme de apărare antidronă suplimentare, în contextul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a afirmat, joi, preşedintele Klaus Iohannis.

"Am discutat chestiunile legate de dronele care au căzut în România, ca urmare a atacurilor ruseşti asupra porturilor de la Dunăre şi am şi primit nu doar încurajări, am primit răspunsuri foarte concrete, bunăoară Statele Unite au alocat avioane suplimentare de poliţie aeriană. Împreună cu NATO suntem practic în clar cum vom aduce o apărare antidronă suplimentară în zona respectivă, se lucrează la asta", a spus Iohannis.