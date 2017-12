Kovesi are alergie la audieri. Refuză să dea declarații în dosarul „Black Cube“!

Devine tot mai clar faptul că șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, se consideră mai presus de lege și vrea să demonstreze că, la fel ca în anecdotele cu Chuck Norris, nu ea trebuie să respecte legea, ci legea trebuie să o respecte pe ea. După ce a refuzat sistematic să se prezinte în Parlament pentru a fi întrebată dacă a fost acasă la Gabriel Oprea în noaptea prezidențialelor din 2009, Kovesi refuză, mai nou, să dea declarații și într-un alt dosar. Concret, fostul colonel SRI Daniel Dragomir, inculpat la DIICOT în celebrul dosar „Black Cube“, susține că a cerut oficial către DIICOT ca Laura Codruța Kovesi, martorul din acest dosar, să fie reaudiată pentru că a făcut afirmații publice conform cărora știe cine s-ar afla în spatele spionilor „Black Cube“. Când a fost chemată, Dragomir susține că Laura Codruța Kovesi a refuzat să se prezinte la audieri. „Statul paralel lucrează și își continuă presiunile. Am stat arestat în acest dosar trei luni și jumătate. Apoi arestat la domiciliu două luni și jumătate. Am control judiciar de nouă luni de zile. Ani din viață pierduți pentru suspiciunile și jocurile unora. Între timp, deși perchezițiile electronice s-au încheiat din decembrie 2016, calculatoarele și tabletele, jocurile și desenele animate ale copiilor stau tot la DIICOT. Încă din 10 martie 2017 am cerut audierea martorei Laura Codruța Kovesi, care a declarat public, pe la toate televiziunile culoarului media, că știe cine a plătit milioane de euro la Black Cube. Dacă știe, să iasă să spună… Credeți că a fost audiată până acum? Nu. Are alergie la audieri. Dar controlul meu judiciar este foarte important pentru țară. Singurul din dosar care are vreo măsură preventivă. Stau de peste un an cu anatema acestui dosar de doi bani. Aștept clasare și scuze sau trimitere în judecată. Haideți să ne judecăm, public, să vadă toată lumea mizeria din acest dosar”, a scris Daniel Dragomir, pe blogul său.

Reamintim că Daniel Dragomir a fost trimis în judecată de DNA la începutul anului 2015, alături de soția sa, fostul ofițer SRI fiind acuzat de trafic de influență, spălare de bani, folosirea informațiilor nedestinate publicității, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. "În perioada octombrie 2012 - octombrie 2013, inculpatul Dragomir Daniel, care îndeplinea funcția de șef grupare sectoare informativ-operative în Direcția Generală de Prevenire și Combatere Terorism din cadrul Serviciului Român de Informații, beneficiind de ajutorul inculpatei Dragomir Marinela Zoica, a pretins și, ulterior, a primit de la un martor denunțător, administrator al unor societăți comerciale, suma totală de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro", precizau procurorii la momentul trimiterii în judecată.

Daniel Dragomir a părăsit Serviciul Român de Informații în anul 2013.

Fostul locotenent-colonel al SRI a fost arestat preventiv, însă ulterior pus sub control judiciar. În luna septembrie a anului în curs, judecătorii au decis arestarea preventivă a lui Daniel Dragomir, la cererea DIICOT, în dosarul „Black Cube“, fiind acuzat că i-ar fi ajutat pe cei trei israelieni să obţină informaţii despre procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi. Procurorii DIICOT îl acuză pe Daniel Dragomir, fost angajat al SRI, de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la transfer neautorizat de date informatice, instigare la operaţiuni ilegale cu dispozitive şi programe informatice, instigare la fals informatic, în formă continuată, şi instigare la violarea secretului corespondenţei. Astfel, DNA a considerat că, prin infracțiunile pe care se presupune că le-ar fi comis în dosarul „Black Cube“, Daniel Dragomir ar fi încălcat condițiile controlului judiciar dispuse în dosarul în care este acuzat de fapte de corupție. Cererea DNA de arestare a venit la două luni de la începutul cercetărilor în dosarul „Black Cube“.