Kovesi: „Nu am de ce să îmi dau demisia că am deranjat inculpați“

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, afirmă, într-un interviu acordat marți AGERPRES, că nu își va da demisia din fruntea DNA pentru că " a deranjat inculpați". Kovesi consideră că și-a făcut treaba pentru care a fost numită și pentru care este plătită. "Nu, de ce să îmi dau demisia? Pentru că mi-am făcut treaba? Pentru că am deranjat inculpați? De asta să îmi dau demisia? Nu, nu îmi dau demisia. Am fost numită procuror-șef la DNA ca să-mi fac treaba. Și treaba DNA e să investigheze fapte de corupție la nivel înalt. Asta am făcut. Pentru acest lucru sunt plătită. Nu am de ce să îmi dau demisia că am deranjat inculpați", a declarat șefa DNA, întrebată dacă intenționează să își dea demisia ca urmare a recentelor scandaluri.

Ea a recomandat să se facă un calcul al averilor persoanelor pe care DNA le investighează și care "își permit să plătească firme pentru intimidare".