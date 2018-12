La ce trebuie să fim atenți când cumpărăm carne de porc

În perioada Sărbătorilor de iarnă, din cauza creşterii consumului de carne de porc, există un mare risc de toxiinfecţii alimentare şi îmbolnăviri cu trichineloză. Atenţie, aşadar, la cum cumperi carne, din ce locuri şi cum o păstrezi cât mai proaspătă. Iată câteva sfaturi utile de care ar trebui să ţii cont pentru a-ţi proteja sănătatea!

Cumpără din magazine autorizate

Specialiştii epidemiologi din cadrul Ministerului Sănătăţii recomandă să nu se consume carne de porc neexaminată trichineloscopic şi să se evite achiziţionarea acesteia din alte locuri decât magazinele specializate, scrie click.ro. Nu cumpăra carne de porc de la vânzători neautorizaţi! Cumpără din măcelării, de la raioanele de carne din supermarket sau hypermarket. Aceste magazine sunt avizate sanitar şi, astfel, sunt cele mai sigure locuri de unde poţi cumpăra liniştit, fără să rişti să te îmbolnăveşti.

Atenţie la termenul de valabilitate!

Efoarte important când cumpărăm carne să verificăm termenul de valabilitate a acesteia. Citeşte întotdeauna eticheta lipită pe spatele produsului şi verifică dacă acesta se încadrează în termenul de valabilitate. Nu cumpăra carne dacă nu e etichetată corespunzător. În nici un caz nu consuma carne dacă ţi se pare că are un miros puternic, neplăcut.

Cum recunoşti produsele proaspete

Carnea proaspătă nu trebuie să aibă o textură lipicioasă sau să se lipească de degete. Aici este vorba atât despre carnea macră cât şi despre cârnaţi, tobă, lebăr etc. Carnea de porc trebuie să fie tare, trandafirie, cu fibrele dense. Grăsimea are culoare albă sau roz, este moale, iar la frecare lasă o senzaţie de unsuros. Carnea purceilor este roz albicioasă şi are consistenţă moale, iar carnea animalelor bătrâne este roşu închis şi are consistenţă tare. Carnea de porc moale, palidă, suculentă nu este de calitate şi este recomandat să nu o consumăm. Nu cumpăra preparate din carne cu membrane crăpate, cu goluri în compoziţie, cu acumulări de grăsime sau apă sub membrană.

Carnea se ţine la -18˚ C

În primul rând, când mergi la cumpărături este indicat să iei produsele din carne la sfârşit, pentru ca acestea să stea cât mai puţin timp la temperaturi mai ridicate decât cele din combina frigorifică. Când ai ajuns acasă, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să depozitezi carnea fie în frigider, dacă o consumi repede, fie în congelator, dacă o vei prepara a doua zi. În frigider, carnea trebuie să stea în zona cea mai rece, adică foarte departe de uşă. Dacă este preparată repede, o poţi păstra în ambalajul ei original. De asemenea, carnea de porc nu trebuie păstrată în pungi de hârtie sau plastic, ci în tăviţe de poliester acoperite cu celofan la o temperatură de 0-4 grade Celsius.

4 sfaturi de la Protecţia Consumatorilor

Ambalajul trebuie să fie impecabil. Nu cumpăraţi dacă este murdar sau deteriorat. Nu cumpăraţi produse alimentare din locuri neautorizate, la colţ de stradă. Riscaţi să luaţi un produs alterat. Pe etichetă trebuie să scrie numele produsului, termenul de valabilitate, ingrediente. Înscrierea acestor elemente trebuie făcută pe produs, pe un afiş, anunţ sau în orice altă formă, fără risc de confuzie. Produsele de panificaţie, patiserie şi cofetărie trebuie consumate în 24 de ore de la fabricaţie. Verificaţi culoarea, consistenţa, gustul şi mirosul.

Ce este trichineloza şi cum se manifestă

Trichineloza e o boală determinată de Trichinella spiralis, care ajunge în organismul uman în urma consumului de carne infestată. Semnele clinice de boală sunt:

tulburări digestive (dureri abdominale, diaree, greţuri, vărsături), care apar la 1-2 zile după consumul de carne infestată;

febră, edeme palpebrale şi faciale însoţite de conjunctivită;

dureri musculare şi adinamie.

Cum recunoşti produsele alterate

Pentru că mezelurile conţin arome, E-uri, nitriţi, multă apă şi coloranţi artificiali, ele vor avea o culoare roz care dă senzaţia de prospeţime. Iar acest lucru ne poate păcăli. La ce să fim atenţi? La miros! După miros ne vom da seama imediat dacă este bine să cumpărăm sau nu produsul respectiv", explică nutriţionistul Cornelia Zugravu. „În ceea ce priveşte carnea neprocesată, mirosul puternic apare în zona articulaţiilor, aşa că ar trebui să verificăm cu atenţie oasele. Organele însă se strică cel mai repede. Ficatul de porc sau de vită, dacă are o consistenţă moale, dacă se rupe sau se taie foarte uşor, ar trebui aruncat la gunoi. De asemenea, dacă produsul din carne este lipicios, acoperit cu mucus, nu este recomandat consumului. În cazul în care carnea stă foarte mult timp la congelator, vom observa că prinde un miros rânced şi are un aspect albicios. Asta înseamnă că a râncezit grăsimea. Pentru a evita râncezirea grăsimii, înainte de a pune carnea la congelator, stropeşte-o cu apă. La temperaturi foarte scăzute, apa va îngheţa şi va proteja carnea.