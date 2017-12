La Constanța, doar taxele sunt ca-n țările civilizate. Restul, doar promisiuni

10:43:54 / 06 Noiembrie 2017

Situatia din Constanta

De cand Constanta este condusa de colaboratorul Securitatii statului, Stroe Felix, cel care era turnator, Dar nu a facut politie politica, impreuna cu baiatul de la magazia de bauturi de la Conpres, fiul contabilului Fagadau, la care s-a aciuat si baiatul cu savarinele de la Euxin, bai Horica Tutuianu, ginerele lui Hondoreanu si mare fabricant de solarii, ESTE DEZASTRU IN ORAS. Cei trei incompetenti de la primarie: Fagadau, Babu si Rasauteanu, doi machidoni si unul cu incertitudini sexuale sunt secondati si completati de cei trei incompetenti semidocti de la Consiliul Judetean Constanta: Palaz, Learciu si Tutuianu, tot doi machidoni si un hot cam dobitoc. Daca urmariti firul epic al vietii fiecaruia dintre astia, veti observa ca nu au facut nimic toata viata, dar s-au imbogatit din salariul de la stat, conducand mertane si bagand in buzunar din orice pozitie; in acelasi timp cam toti si-au facut asa-zisele studii pe la diverse sereleuri obscure, pe la Amara sau pe mai stii ce coclauri, sunt ginerici, fini, nepotei sau alte rubedenii cu cei care I-au impins in fata prin FPP, prin PSD, pin Dumitrache Ion, Iar acum isi spala pacatele studiind de zor prin masterate pe la diverse academii de informatii si informatori profi. Pai daca pui in fruntea satului numai tractoristi, numai tampitei fipturisti si arivisti sau alte tipuri de veleitari vei obtine acest oras gri sobolan, care este Constanta. Si cand te gandesti ca restul adunaturii de liberalii, useristi, pempisti si alte loaze sunt si mai prosti si mai tampiti si lipsiti de cultura si bun simt, atunci itI dai seama de dimensiunea dezastrului generat de Securitate.