Laura Codruţa Kovesi, chemată la testul cu poligraful?!

Enervat de atitudinea superioară a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, deputatul PSD Liviu Pleșoianu a protestat, miercuri, în fața „Templului Anticorupției, unde sălășluiește DIVINITATEA SA“. Interesant este că gestul parlamentarului a fost urmat de alți câțiva cetățeni, indignați de faptul că Laura Codruța Kovesi a refuzat sistematic să se prezinte la Comisia de anchetă a alegerilor din 2009, pentru a da explicații dacă a fost sau nu acasă la Gabriel Oprea în noaptea în care Traian Băsescu a câștigat cel de-al doilea mandat de președinte. „Vreau să o întreb pe doamna Kovesi dacă a fost la Oprea acasă în noaptea alegerilor. Divinitatea sa, doamna Kovesi, stă aici baricadată în Templul Anticorupţiei şi refuză să se prezinte în faţa comisiei de anchetă, legal constituită, deşi, mai nou, are şi o decizie a Curții Constituționale a României, care o obligă. Domnia sa consideră că nu trebuie să se prezinte în faţa comisiei şi să rămână ascunsă aici. Aşa că am venit eu, membru al comisiei de anchetă în Parlamentul României, să îi adresez această întrebare. Doamna Kovesi înţeleg că vrea chiar și pe procurorii din DNA să îi testeze cu poligraful. Să se supună şi dumneaei testului cu aparatul poligraf. Obligația sa este să răspundă, altfel nu mai are ce căuta aici (la conducerea DNA, n.r.). Trebuie revocată din funcție de urgență“, a declarat Liviu Pleşoianu. Parlamentarul a completat că va relua joi propunerea făcută în 20 iunie colegilor săi din comisie, de sesizare a organelor de anchetă pentru obstrucţionarea activităţii parlamentare a unei comisii de anchetă în ceea ce îi priveşte pe George Maior, Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi. Comisia de anchetă privind alegerile din 2009 a invitat-o pe Laura Codruţa Kovesi de două ori la audieri, procurorul şef al DNA refuzând să se prezinte în Parlament.

CE SPUNE DRAGNEA DESPRE PROTESTUL DEPUTATULUI PSD

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, referitor la inițiativa lui Pleșoianu, că acesta nu riscă vreo sancțiune. „Liviu Pleșoianu este un parlamentar cu foarte multe inițiative. Este un om care crede cu tărie în anumite lucruri. Este un coleg care m-a criticat și pe mine de foarte multe ori. Nu l-am sancționat și nu îl voi sancționa niciodată. Chiar dacă poate greșește, faptul că susține cu tărie niște păreri nu cred că trebuie pedepsit. Dacă nu am cerut să primească vreo sancțiune când m-a certat pe mine rău, și nu doar o dată, de ce aș face-o acum, când își exprimă o nemulțumire?”, a spus Liviu Dragnea.