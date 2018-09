„Let's Do It, Romania!”... un bun pretext de campanie

Când ești în politică sau conduci o instituție publică, nu trebuie să își scape niciun prilej de a le arăta cetățenilor „cât de mulți îți pasă de ei”. Așa se face că Ziua Curățeniei, inițiativă civică lansată de mișcarea „Let's Do It, Romania!”, a fost o ocazie perfectă pentru partidele politice și primării să înceapă curățenia generală. De pildă, primăria comunei Cumpăna s-a alăturat acestei campanii. Nu de una singură, ci în colaborare cu Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” și Clubul Sportiv „Victoria Cumpăna”, alături de societatea de Salubrizare si Gospodarire Comunală din localitate. „Cei peste 150 de voluntari au colectat, în cadrul acestei activități, aproximativ 200 de saci cu deșeuri de pe teritoriul comunei Cumpăna. Acest proiect are ca scop, pe lângă curăţarea deşeurilor din arealele naturale cu ajutorul voluntarilor, să îi responsabilizeze pe cetăţeni şi să devină conştienţi de impactul pe care îl au aceste actiuni asupra mediului pe termen lung”, se arată într-un comunicat al Primăriei Cumpăna. Nici membrii orgaizațiilor de tineret ALDE nu s-au lăsat mai prejos. Aflându-se într-o perioadă grea după ce mai mulți membri cu funcții importante au fost înlăturați, tinerii din ALDE au fost loviți de spiritul voluntariatului. „La Constanţa, 50 de tineri voluntari de la ALDE s-au aflat în Parcul Tăbăcărie, pentru o acţiune de colectare a deşeurilor şi de igienizare a spaţiului verde”, au spus reprezentanții partidului într-un comunicat.