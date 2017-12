Liber la finanțările Start-Up Nation și pentru „nou-născuți“

Programul Start-Up Nation va continua și în 2018, iar firmele înființate anul acesta și care nu au primit finanțare ar putea să se înscrie și anul viitor, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer. El a adăugat că, deși legislația prevede ca firmele beneficiare să aibă cel mult un an de la înființare, se dorește modificarea prevederii, astfel încât toți cei care au înființat o firmă în acest an și nu le-a fost aprobată finanțarea să se poată înscrie și anul viitor - „Foarte mulți aplicanți au primit deja credite-punte, iar de săptămâna trecută au început să ajungă la minister cererile de rambursare și cele de plată. Finanțarea totală cerută este de 3,7 miliarde lei, însă valoarea pe care o avem noi alocată pentru acest an este de 1,7 miliarde lei, ceea ce ar însemna că există o cerere suplimentară de două miliarde lei. Eu cred că trebuie să ne gândim și la soluții alternative“.