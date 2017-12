Licitația privind construirea Sălii Polivalente, în aer!

07:25:59 / 12 Februarie 2017

Avem sala polivalenta dar s-a facut cafenea in ea

Sala sporturilor furata si data moca la smekeri. Parcarea e data la marco polo si partea din fata de la entourage e pe domeniul public construit ilegal. Da ce primaru' unde isi bea cafeaua si unde mai mananca. Asta ca sa nu mai zicem de Cafe d`art actual Margo care e facut in teatru de stat si este intins pe domeniul public ilegal si Do Brasil care de asemenea dintr-un wc e dita mai cladirea plus parcul ocupat de o asa zisa terasa care functioneaza tot timpul anului desi autorizatii pentru terase se emit doar pe perioada verii. Bine ca astia de la primarie nici nu trec pe acolo ... nu e in drumul lor. Mai zice-ti de coruptie uite coruptie la nivel maxim, probabil ca nici autorizatii nu platesc la fel ca la Bamboo coruptia la putere. Constructii in parc oameni buni in parc, altii nu pot sa isi varuiasca fatada casei fara certificat de urbanism si altii construiesc in parc si castiga banii de pe domeniul primariei. Pai asta nu e coruptie.