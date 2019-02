Lista filmelor nominalizate la premiile Oscar 2019!

Lungmetrajele "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, şi "Roma", de Alfonso Cuaron, conduc, cu câte zece selecţii, în topul nominalizărilor la cea de-a 91-a ediţie a galei Oscar, care va avea loc pe 24 februarie, la Los Angeles.

Nominalizările pentru cea de-a 91-a ediţie a premiilor Oscar au fost anunţate marţi, de actorii Tracee Ellis Ross şi Kumail Nanjiani, iar evenimentul a fost difuzat live pe site-ul oficial al Academiei de film americane.

Câte opt nominalizări au primit filmele "A star Is Born" şi "Vice", iar "Black Panther", de la Marvel, are şapte selecţii, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj.

Spike Lee se alege cu prima nominalizare pentru cel mai bun regizor şi este doar al şaselea cineast de culoare care se poate lăuda cu această performanţă.

Cea de-a 91-a gală a premiilor Oscar va avea loc pe 24 februarie, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Lungmetrajul "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost, cu patru trofee, marele câştigător la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care a avut loc în martie 2018. Producţia, care obţinuse cele mai multe nominalizări, 13, a primit premiile pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cea mai bună coloană sonoră şi cea mai bună regie artistică.

Prezentăm în continuare lista completă a nominalizărilor la cea de-a 91-a ediţie a premiilor Oscar:

Cel mai bun film: "Black Panther", "BlacKkKlansman", "Bohemian Rhapsody","The Favourite", "Green Book", "Roma", "A Star Is Born", "Vice"

Cel mai bun regizor: Spike Lee ("BlacKkKlansman"), Pawel Pawlikowski ("Cold War"), Yorgos Lanthimos ("The Favourite"), Alfonso Cuaron ("Roma"), Adam McKay ("Vice")

Cel mai bun actor în rol principal: Christian Bale ("Vice"), Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Willem Defoe ("At Eternity’s Gate"), Viggo Mortensen ("Green Book"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")

Cea mai bună actriţă în rol principal: Yalitza Aparicio ("Roma"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favourite"), Lady Gaga ("A Star Is Born"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?")

Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali ("Green Book"), Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?"), Sam Elliott ("A Star Is Born"), Sam Rockwell ("Vice"), Adam Driver ("BlacKkKlansman")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Amy Adams - "Vice", Marina de Tavira - "Roma", Regina King - "If Beale Street Could Talk", Emma Stone - "The Favourite", Rachel Weisz - "The Favourite"

Cel mai bun film străin: Germania - "Never Look Away", Japonia - "Shoplifters", Liban - "Capernaum", Mexic - "Roma", Polonia - "Cold War"

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Incredibles 2", "Isle of Dogs", "Mirai", "Ralph Breaks the Internet", "Spider-Man: Into the Spiderverse

Cea mai bună regie artistică: "Black Panther", "The Favourite", "First Man", "Mary Poppins Returns", "Roma"

Cel mai bun scenariu adaptat: "The Ballad of Buster Scruggs", "BlacKkKlansman", "Can You Ever Forgive Me?", "If Beale Street Could Talk", "A Star Is Born

Cel mai bun scenariu original: "The Favourite", "First Reformed", "Green Book", "Roma", "Vice"

Cea mai bună imagine: "Cold War", "The Favourite", "Never Look Away", "Roma", "A Star Is Born"

Cel mai bun montaj: "BlacKkklansman", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "Green Book", "Vice"

Cea mai bună coloană sonoră: "Black Panther", "BlacKkKlansman", "If Beale Street Could Talk", "Isle of Dogs", "Mary Poppins Returns"

Cel mai bun cântec: "All The Stars" din "Black Panther", "The Place Where Lost Things Go" din "Mary Poppins Returns", "I’ll Fight" din "RBG", "Shallow" din "A Star Is Born", "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" din "The Ballad of Buster Scruggs"

Cel mai bun montaj de sunet: "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "First Man", "A Quiet Place", "Roma"

Cel mai bun mixaj de sunet: "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "First Man", "Roma", "A Star Is Born"

Cele mai bune efecte speciale: "Avengers: Infinity War", "Christopher Robin", "First Man", "Ready Player One", "Solo: A Star Wars Story"

Cele mai bune costume: "The Ballad of Buster Scruggs", "Black Panther", "Mary Poppins Returns", "The Favourite", "Mary Queen of Scots"

Cel mai bun machiaj: "Border", "Mary Queen of Scots", "Vice"

Cel mai bun scurtmetraj animat: "Animal Behaviour", "Bao", "Late Afternoon", "One Small Step", "Weekends",

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "Detainment", "Fauve", "Marguerite", "Mother", "Skin"

Cel mai bun lungmetraj documentar: "Free Solo", "Hale County This Morning, This Evening", "Minding the Gap", "Of Fathers and Sons", "RBG"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Black Sheep", "End Game", "Lifeboat", "A Night at the Garden", "Period. End of Sentence."