Liviu Dragnea, invitat la un eveniment în SUA la care participă şi Donald Trump

19:16:19 / 05 Februarie 2019

Limbricului rosu i-a intrat frica in oase de procurorii americani , care sunt avansati cu ancheta privitoare la sumele primite de Trump de la mafiotii care sperau in sprijin american , pentru a-si consolida puterea in state corupte . Atat Washington Post , cat si New York Times , avanseaza suma de un milion si jumatate de dolari dati de PSDragnea , unor personaje interesante din anturajul lui Trump , pentru a se filma la masa acestuia , tocmai cand la Bucuresti se dadea Ordonanta 13 ! Din surse de la Departamentul de Stat se precizeaza si ca in perioada urmatoare Dragnea si alte cateva persoane din Romania vor primi interdictie sa mai intre pe teritoriul american ...