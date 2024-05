LOTO. Report de aproape 5 milioane de lei la Loto 6/49

Duminică, 26 mai, la ora 18.30, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 23 mai, Loteria Română a acordat peste 15.500 de câștiguri în valoare totală de peste 1,04 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,96 milioane de lei (peste 997.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,11 milioane de lei (peste 1,83 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,60 milioane de lei (peste 926.100 de euro) La categoria a II-a, la același joc, este în joc un report de peste 356.800 de lei (peste 71.700 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 74.200 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 282.700 de lei (peste 56.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 59.700 de lei.

La tragerea Loto 6/49 din 11 aprilie s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 9.646.132,64 lei (peste 1,94 milioane de euro).