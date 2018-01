Lovitură pentru TOŢI ŞOFERII. Noua taxă auto se va plăti anual!

11:37:12 / 16 Decembrie 2017

Pentru cta

F corect... sunt de acord cu modul acesta de taxare, in functie de clasa de poluare, asa este corect... si da, are dreptate dl , noi toti ne dorim sa stim cum vor fi folositi banii din taxa... personal, mi as dori parcuri noi, copaci plantati acest gen de activitate.... NU folosirea lor la buget ,pomeni pt bugetari !!!