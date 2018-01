Lumea se uber-izează, intermediarii tremură

Economia, legislația și moravurile vor fi marcate fundamental și ireversibil de două fenomene ivite anul trecut și ridicate, în perioada Sărbătorilor de Iarnă, la rang de furtună de gradul IV - vorbim despre uber-izarea serviciilor și uzura morală programată (planned/programmed obsolescence), notează avocatul Gheorghe Piperea - „Uber este, bineînțeles, platforma electronică ce facilitează închirierea ocazională, în scop de transport, a unei mașini cu șofer. Nu este o activitate propriu-zisă de taximetrie, deși, în decembrie 2017, Curtea de Justiție a UE a pus semnul egal între cele două activități, pentru că șoferul are licență de taxi și practică acest tip de activitate nu ca o profesie, ci ca o sursă suplimentară, ocazională, de venit. Activitatea de gen se extinde rapid în nenumărate alte domenii, cum ar fi închirierea în scop turistic a apartamentelor sau caselor particularilor (platforma AIRBNB, spre exemplu, are peste două milioane de abonați în mai mult de 150 de țări), consultanța, inclusiv cea de tipul avocaturii, serviciile bancare, tranzacțiile în piața de capital și, mai nou, piața cryptomonedelor. Multe dintre aceste activități nu sunt permise decât persoanelor specializate, licențiate și care fac parte din organisme profesionale auto-reglementate. AIRBNB devine un mare adversar al hotelurilor și pensiunilor, pentru că simplii particulari nu au nevoie de licențe, de autorizații sanitare, de proceduri complicate de prevenție a incendiilor, nu plătesc taxe și contribuții etc. Falimentarea și pierderea locurilor de muncă din acest domeniu ar putea fi compensate de creșterea veniturilor simplilor particulari, dar nu se știe ce efecte vor fi asupra statului și sistemelor de asigurări sociale, care nu-și vor mai putea construi bugetele pe baza veniturilor din aceste domenii. Totodată, împrumuturile de tip peer-to-peer vor elimina sau cel puțin vor neutraliza cât de curând intermedierea bancară. Un japonez din Nagasaki va putea împrumuta direct un american din San Francisco. Tranzacția este operată pe o platformă care blochează orice element de identificare a celor doi, printr-un lanț de algoritmi (blockchain) care pătrunde adânc, în abisul deep web-ului, unde motoarele de căutare nu pot ajunge. Circulația mărfurilor, serviciilor și fondurilor nu mai poate fi taxată cu impozite indirecte (TVA), întrucât vânzătorii și cumpărătorii nu mai pot fi identificați. De asemenea, nici proveniența și nici destinația fondurilor nu mai pot fi verificate. Organele fiscale și cele de anchetă penală chiar vor fi nevoite să pună burta pe carte pentru a descoperi spălarea de bani și corupția. O să plângă cineva de mila băncilor care vor dispărea? Nu“. Al doilea fenomen - uzura morală programată, care se observă la telefoane, televizoare, dispozitive de redare a muzicii, componente IT și inclusiv mașini. În Franța și Israel sunt deja procese colective pe rol contra Apple și Samsung, pentru „planned obsolescence“. De urmărit.