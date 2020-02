Luptă interesantă în Grupa A pentru prezenţa în semifinalele Trofeului „Telegraf”

După disputarea meciurilor din etapa a treia din Grupa A de la ediţia a 29-a a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, AS FCS Old-Boys 2017 Năvodari este favorită la ocuparea primului loc în grupă, iar CFR-Municipal Constanţa şi AS Tatar Constanţa luptă pentru clasarea pe locul secund, care asigură prezenţa în semifinale.

Dar în cazul în care AS Tatar Constanţa se va impune în partidele cu CFR-Municipal Constanţa şi Voinţa Valu lui Traian, iar CFR-Municipal va câştigat întâlnirea cu AS FCS Old-Boys 2017 Năvodari, atunci se va face un clasament în trei între AS Tatar, CFR-Municipal şi AS FCS Old-Boys 2017 pentru stabilirea primelor două clasate.

Mai există şi varianta ca trei echipe să ajungă la egalitate de puncte pe locul secund, AS Tatar, CFR-Municipal şi Voinţa Valu lui Traian, situaţie în care se va ajunge la un clasament în trei, astfel că ultimele două etape vor fi decisive.

SNC - AS FCS OLD-BOYS 2017 NĂVODARI 2-8 (Ştefan Iordan 2 / Dorel Zaharia 3, Nicolae Tudorici 2, Lucian Mălăele 2, Viorel Farcaş)

Iată şi jucătorii înscrişi pe foaia de arbitraj - SNC: Paul Dobrin, Daniel Drăghici, Ersin Geafar, Mihai Iacob, Marian Florea, Cristian Ciotic, Ştefan Iordan, Ioan Buliga, Marian Ridiche; AS FCS Old-Boys 2017 (manager: Cătălin Toader; antrenor: Sorin Nicolae; delegat: Marius Stoica): Nicolae Drumeş, Valentin Sorescu, Mihai Guliu, Ioan Brici, Constantin Gechereanu, Marian Vişa, Viorel Farcaş, Gabriel Chelariu, Nicolae Tudorici, Lucian Mălăele, Dorel Zaharia, Ion Barbu.

VOINŢA VALU LUI TRAIAN - CFR-MUNICIPAL CONSTANŢA 2-3 (Viorel Covrig, Florin Vasilache / Paris Arnăutu 2, Tudorel Fugaru)

Iată şi jucătorii înscrişi pe foaia de arbitraj - Voinţa: Tiberiu Simion, Lucian Galben, Iulian Paizan, Florin Vasilache, Ionuţ Grecu, Viorel Covrig, Cătălin Ivan, Daniel Piron; CFR-Municipal (manager general: Gică Fogoroş; maseur: Vasile Diacu): Willi Nădrag, Adrian Paraschiv, Paris Arnăutu, Daniel Siminicianu, Sebastian Stoianof, George Tomescu, Iulian Bărăitaru, Aurelian Gâdei, Gheorghe Costea, Emil Petre, Cristian Arău, Alex Mustacă, Tudorel Fugaru, Eduard Weiss.

AS Tatar Constanţa a stat în această etapă.

Clasament Grupa A: 1. AS FCS Old-Boys 2017 9p (golaveraj: 11-3), 2. CFR-Municipal 6p (9-3), 3. AS Tatar 3p (3-2), 4. Voinţa Valu lui Traian 0p (2-4), 5. SNC 0p (3-16).

Turneul este organizat de Clubul Sportiv CFR Constanța (președinte Ionuț Dabija), în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și cotidianul „Telegraf”.

Sponsor principal: Decathlon.ro.

Sponsor CS CFR Constanţa: NS Copiers.

Sponsor tehnic: Dornik Total Services (partener oficial Kelme în România).