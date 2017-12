Măcelul din casa groazei

Aproape 500 de polițiști și jandarmi au luat cu asalt, în noaptea de miercuri spre joi, municipiul Constanța și localitățile riverane, în căutarea lui Ștefan Alexandru Stoica, de 21 de ani, principalul suspect în cazul cutremurător al triplului asasinat petrecut pe Șoseaua din Vii. Operațiunea s-a încheiat cu succes după mai puțin de 12 ore. Individul acuzat că și-a ucis cu o violență extremă bunica, mătușa și vărul a fost prins, la ora 07.30, în comuna Cumpăna, în timp ce stătea pe o bancă, în fața casei unui prieten, căruia îi ceruse adăpost. A fost capturat pe strada Decebal, din Cumpăna, după ce amicul care îl găzduise peste noapte, Sorin Gușă, a descoperit, uluit, că cel lângă care doarme este urmărit de o adevărată armată de polițiști. Cei doi se cunoscuseră în Penitenciarul Poarta Albă, iar miercuri după-amiază s-au reîntâlnit după mai bine de un an, în localitatea Cumpăna. Sorin Gușă a povestit că Ștefan Alexandru Stoica l-a rugat să-l lase să rămână peste noapte în casa lui, mințindu-l că s-a certat cu mama sa. Gușă s-a oferit să îl ajute, fără să bănuiască ce coșmar se dezlănțuise, cu doar câteva ore în urmă, în "casa groazei". Nimic nu i-a dat de bănuit că ceva ar fi în neregulă. Stoica părea relaxat, glumea și râdea. Cei doi au mers într-un bar din localitate, unde au stat, însă, doar zece minute. Au mers apoi într-o pizzerie situată chiar lângă local și au mâncat. După un popas în locuința lui Gușă, seara, s-au cinstit în centrul comunei cu o sticlă de vodkă. Stoica sărbătorea...

Dimineață, Gușă a descoperit, datorită vărului său, pericolul în care s-a aflat, fără să știe. Mătușa lui, care locuiește în aceeași curte, le-a povestit reporterilor "Telegraf" cum a reușit să-și avertizeze nepotul: „Dimineață m-a sunat cumnata mea. De la ea am aflat că cel care doarme cu nepotul meu este un criminal. Mi-a spus să îl scot pe Sorin din cameră și să îl avertizez. Eu eram încă la serviciu, în tura de noapte. Am încercat să-l sun pe nepotul meu, dar avea telefonul mobil închis. Am intrat imediat în panică. Am luat legătura cu băiatul meu. El a mers la Sorin, l-a trezit și i-a arătat pe laptop că amicul lui este căutat de Poliție. Sorin s-a îngălbenit la față. A crezut că înnebunește! A luat bicicleta și a fugit la Poliție, iar când s-a întors, l-a trezit pe acest individ și i-a cerut să iasă la poartă, ca să fumeze o țigară. Eu, în acel moment, mă întorceam de la serviciu și am observat două mașini de poliție, care se apropiau de casă. Polițiștii au coborât imediat și au strigat: „Culcat! Poliția! Culcat“. El nu a reacționat în niciun fel, nu părea afectat deloc. Putea să îl omoare și pe Sorin, sau pe oricine din casă! Doamne, încă nu îmi vine să cred!“, a declarat, pentru „Telegraf“, Valentina Gușă. Ștefan Alexandru Stoica a fost încătușat și escortat la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța, unde a fost audiat ore în șir de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța. În cursul nopții, el a fost reținut, pentru 24 de ore, pe bază de ordonanță. În faţa anchetatorilor, Stoica a negat că şi-ar fi omorât rudele.

I-A ZDROBIT CAPUL CU CIOCANUL În tot acest timp medicii legiști au efectuat necropsiile celor trei victime. Ucigașul a dat dovadă de o ferocitate terifiantă... Anchetatorii au stabilit că Gherghina Pârvuleț, de 81 de ani, bunica principalului suspect, și Marius Cristian Martoiu, de 19 ani, vărul lui Stoica, au murit în urma mai multor lovituri de cuțit, fatale fiindu-le cele care le-au străpuns inimile. Mătușa tânărului anchetat, Paraschiva Martoiu, de 57 de ani, și-a pierdut viața după ce a fost izbită de opt ori cu ciocanul în cap! Polițiștii au continuat ieri cercetările în "casa groazei". Aceștia au descoperit că una dintre camerele lipite de încăperea în care a avut loc măcelul era răvășită. Ușile imobilului erau încuiate, ceea ce arată că ucigaşul a făcut tot posibilul pentru a îngreuna descoperirea cadavrelor. Autorul triplului omor a fugit pe fereastră.

UCIȘI PENTRU BANI? Anchetatorii au stabilit că Ștefan Alexandru Stoica locuia la bunica sa de pe data de 16 iulie. Cu doar două zile înainte el fusese eliberat condiționat din Penitenciarul Galați, unde ispășise o pedeapsă de trei ani, o lună și 15 zile, pentru tâlhărie. Oamenii legii au reușit să afle şi că, în ziua crimei, Paraschiva Martoiu și Marius Cristian Martoiu și-au făcut apariția în gospodăria Gherghinei Pârvuleț, în jurul orei 13.00. Veniseră în vizită, ca în fiecare zi... Cea mai plauzibilă ipoteză pe care anchetatorii o luau ieri în calcul era aceea că Ștefan Alexandru Stoica i-ar fi cerut bani bunicii sale, care tocmai primise pensia. Pentru că femeia ar fi refuzat să-i facă pe plac, cei doi ar fi început să se certe. Mătușa și vărul principalului suspect au picat la locul și momentul nepotrivit... Oamenii legii cred că cei doi au încercat să intervină pentru a calma spiritele, însă, într-un acces de furie, Ștefan Alexandru Stoica i-ar fi ucis pe toți. Potrivit anchetatorilor, acesta și-a schimbat hainele și a fugit, lăsându-și victimele fără suflare, într-o baltă de sânge. Nu a plecat cu mâna goală. Oamenii legii spun că acesta ar fi furat pensiile bunicii și mătușii sale. TELEFOANE ARUNCATE Se pare că Ștefan Alexandru Stoica s-a urcat la volanul mașinii vărului său, o Dacie de culoare verde, și a demarat în trombă, însă, după ce a parcurs aproximativ 500 de metri, a acroșat un autoturism parcat. S-a gândit că avariile produse ar putea atrage atenția nedorită a polițiștilor, așa că a abandonat Dacia în zona intersecției străzii Caraiman cu bulevardul Aurel Vlaicu, pe o alee aflată în vecinătatea unui imobil. A plecat pe jos și s-a oprit într-o scară de bloc, unde și-a aruncat telefoanele, pentru ca polițiștii să nu îi dea de urmă. Alarma s-a declanșat în jurul orei 18.00, după ce un nepot de-al celor două femei ucise a sunat la 112 și a anunțat că pe Șoseaua din Vii, în casa cu numărul 14, se află trei cadavre. Inițial, polițiștii au crezut că au de-a face cu o dublă crimă urmată de sinucidere. Pe măsură ce ancheta a înaintat, au realizat că au în față un triplu asasinat. L-au dat în urmărire pe Ștefan Alexandru Stoica și au format 22 de filtre în Constanța, la ieșirile din municipiu, dar și în localitățile riverane. Atât Dacia abandonată, cât și telefoanele mobile au fost găsite de anchetatori cu ajutorul unui câine de urmă.

„BOMBĂ CU CEAS“ Ștefan Alexandru Stoica a fost încarcerat în Penitenciarul Poarta Albă și, ulterior, transferat la Galați. El a ispășit trei ani, o lună și 15 zile din cei cinci ani la care a fost condamnat. Stoica a fost acuzat că, pe 3 noiembrie 2011, în jurul orei 10.00, a smuls din mâna unui adolescent de 13 ani un telefon mobil marca Samsung. Tâlhăria s-a petrecut în zona CET, pe Aleea Pelicanului, din Constanța. Individul nu se afla la prima abatere. El a fost condamnat cu suspendare, înainte de a împlini 18 ani, după ce a incendiat autoturismul unui vecin. Potrivit anchetatorilor, în cei trei ani în care a stat în spatele gratiilor, Ștefan Alexandru Stoica a fost de mai multe ori internat la Spitalul Penitenciar Poarta Albă, deoarece a manifestat tulburări de comportament, el fiind cunoscut ca şi consumator de droguri. „Acest copil are probleme psihice. Dacă ar fi fost tratat, poate că acum nu ar fi ajuns să omoare. Probabil a intrat în sevraj și, pentru că nu a primit bani, a devenit violent. A intrat după gratii ca tâlhar, însă se pare că penitenciarul a fost pentru el o școală. El era o bombă cu ceas și acum s-a activat...“, a declarat expert poligraf cms. șef Liviu Chesnoiu.