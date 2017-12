Mădălin Voicu a ajuns la Comisia Juridică pentru a-și studia dosarul

Deputatul PSD Mădălin Voicu a ajuns joi dimineață la Comisia juridică din Camera Deputaților, însoțit de avocatul său, pentru a-și studia dosarul.

''Deocamdată trebuie să studiez dosarul'', a spus Voicu, la intrarea în sala Comisiei juridice a Camerei Deputaților.

Mădălin Voicu și Nicolae Păun au trei zile la dispoziție - joi, vineri și luni - să își studieze dosarul. Ulterior va avea loc ședința Comisiei Juridice, iar luni este așteptat, la Biroul Permanent, raportul pe cazul celor doi deputați.

Dosarul DNA privind acuzaţiile de trafic de influenţă şi deturnare de fonduri aduse deputaţilor Mădălin Voicu şi Nicolae Păun are 19 volume, însumând 4886 de pagini.

Deputatul PSD Mădălin Voicu a susținut miercuri că DNA ''a sărit o etapă'' în ceea ce privește dosarul său, întrucât urma să se întâlnească din nou cu procurorii pentru a-i prezenta probele.

''Nu are rost să discutăm în plus, că nu știu despre ce este vorba. Nu am văzut dosarul, n-am văzut amănunte, n-am văzut argumente, n-am văzut nimic'', a declarat Mădălin Voicu, la Parlament.

El a fost întrebat de jurnaliști dacă se aștepta la această solicitare venită din partea DNA. ''Nu, nu, cum să mă aștept. Urma să ne întâlnim din nou, să vedem dosarul, ce probe au. Așa e normal. S-a sărit o etapă. Eu nu înțeleg. Acum urmează să existe o explicație'', a precizat deputatul PSD.