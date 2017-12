Maghiarii din PPMT forţează nota naţionalistă

TRANSILVANIA Am trăit s-o vedem şi p-asta. „Răspopitul” Laszlo Tokes confundă Transilvania cu propria moşie, considerând totodată că Ardealul este teritoriu al Ungariei. Tokes le-a propus, sâmbătă, participanţilor la primul Congres al Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) să ia poziţie şi să le interzică, în mod simbolic, maghiarilor „care îşi atacă propria ţară (adică Ungaria - n.r.) să intre în Ardeal şi în Transilvania”. Tokes şi-a început discursul, la primul Congres al PPMT, care are loc la Miercurea Ciuc, lăudând eforturile susţinute depuse de premierul ungar Viktor Orban şi criticându-i pe cei care nu îl susţin, referindu-se la europarlamentarii socialişti care au votat, săptămâna trecută, pentru sancţionarea Ungariei privind slăbirea democraţiei. „Simţim ca o trădare de ţară manifestarea celor care îşi atacă propria ţară (Ungaria - n.r.) şi transportă muniţie pentru antipropaganda străină împotriva propriei naţiuni şi propriului Guvern. Nu îşi pot iubi ţara aceia care aduc prejudicii imaginii ei şi naţiunii. Să ne gândim şi la corupţie, aderarea la Schengen este îngreunată de această corupţie şi de nerespectarea angajamentelor, şi România şi Ungaria sunt lovite de acest lucru. Propun ca Adunarea să ia o poziţie şi, eventual, putem, simbolic, să le dăm o interdicţie să intre în Ardeal, în Transilvana, pentru cei care îşi atacă propria ţară”, a spus Tokes Laszlo. Totodată, el a spus că misiunea PPMT nu va fi una uşoară, întrucât noul partid trebuie să aducă reînnoirea în Transilvania şi să convingă puterea de la Bucureşti că maghiarii vor să îşi decidă propria soartă.

AUTONOMIE CU ORICE PREŢ O altă declaraţie supărătoare pentru urechile românilor a venit de la preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc (CNS), Izsak Balazs, care a declarat, la acelaşi Congres al PPMT, că, pe lângă obţinerea autonomiei Ţinutului Secuiesc, o altă sarcină a reprezentanţilor comunităţii maghiare este de a crea „o ţară mamă internă pentru maghiarii din România”. Totodată, Izsak Balazs a spus CNS va colabora cu PPMT şi cu PCM pentru ca limba maghiară să devină „limbă oficială regională” în Transilvania. Platforma Partidului Popular Maghiar din Transilvania, care a fost votată la Congresul de la Miercurea Ciuc, prevede obţinerea autoguvernării speciale pentru aşa-zisul Ţinut Secuiesc, cu asigurarea autonomiei culturale a românilor. Mai mult decât atât, premierul Ungariei, Viktor Orban, le-a transmis, sâmbătă, într-un mesaj video, participanţilor la lucrările congresului de constituire a PPMT al lui Laszlo Tokes, care se desfăşoară la Miercurea Ciuc, că printre „visele comune neîmplinite” se află obţinerea autonomiei. După acest „val” de afirmaţii patriotice pro Ungaria nu ştim ce este mai supărător: afirmaţiile maghiarilor, care sunt atentate la integritatea României, sau indolenţa autorităţilor de la Bucureşti, care permit astfel de „ieşiri”? Oare francezii sau grecii ar fi permis la fel?