Este cod rosu cu rafale de vant de peste 95 de km/ora si inca din zori se vad deja efectele, anunță CT BUS.

Mai multi copaci s-au prabusit peste carosabil la intrarea in statiunea Mamaia, pe bd. Mamaia in zona Pescarie, pe str. Cismelei in zona Brotacei, pe bd. Tomis, pe sos. Mangaliei.

Prin urmare sunt afectate liniile 5-40, 2-43, 43C, 43M, 100C, 100M si 47M.

Recomandarea autoritatilor este sa fie evitate deplasarile, cu exceptia urgentelor.