Malformaţia cardiacă a unui nou-născut din Constanţa, operată la Cluj

Statisticile realizate atît de medici, cît şi de diferite organizaţii de specialitate arată că, în România, din aprox. 200.000 de nou-născuţi anual, peste 10.000 au malformaţii congenitale. Din cauza acestora, bebeluşii pot muri sau sînt abandonaţi de părinţii care nu vor să-şi complice viaţa cu povara unui copil bolnav. Medicii sînt de părere că un diagnostic precoce al unei eventuale malformaţii este cel mai indicat şi este posibil dacă viitoarea mamă merge periodic atît la medicul de familie, cît şi la ginecolog. Din păcate, multe femei nu apelează la ajutorul ginecologului şi nici nu merg la medicul de familie, fie pentru că nu ştiu că trebuie să facă acest lucru, fie pentru că le este teamă sau ruşine. O sarcină care nu este ţinută sub control poate evolua negativ. Unul dintre motivele principale este lipsa banilor, deoarece o ecografie costă între 500.000 de lei şi 1.000.000, iar o femeie gravidă are nevoie de minimum trei ecografii în perioada sarcinii, deoarece unele malformaţii pot fi depistate în primul semestru al sarcinii, altele după ce fătul a început să evolueze. Obstetricienii sînt de părere că starea de sănătate a mamei influenţează decisiv sănătatea copilului. Drogurile şi medicamentele ocupă primul loc între factorii care induc anomalii fătului, urmate de defectele cromozomiale şi genetice, infecţiile cum ar fi rubeola, toxoplasmoza, sifilisul şi radiaţiile ionizate. Există şi cazuri în care mama îşi urmăreşte sarcina, însă malformaţia este depistată abia la naştere. În ultima perioadă, la Maternitatea din Constanţa, au venit pe lume 13 copii cu malformaţii. Cele mai frecvente afecţiuni ale copiilor sînt malformaţiile cardiace, iar medicii şi-au dat seama că, în unele cazuri, nu pot interveni în niciun fel pentru a ajuta micuţii bolnavi deoarece nu deţin aparatura necesară efectuării unor intervenţii chirurgicale pe cord. Alexa Maria a venit pe lume în urmă cu cinci zile, iar sîmbătă a fost transportată cu un avion militar de la Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” din Constanţa, la Cluj, unde va fi internată la Institutul Inimii şi unde joi va fi operată. Familia copilului nu a putut sta deoparte şi a decis să lupte pentru ca fetiţa să se vindece şi să ducă o viaţă normală. “Am luat legătura cu nişte medici din Bucureşti care, aflînd că fetiţa are o malformaţie cardiacă, au vorbit cu medicii de la Cluj şi astfel s-a decis transferul copilului de la Constanţa la Cluj”, a povestit Cleopatra Chelaru, naşa fetiţei. Cum elicopterul SMURD nu putea efectua acest zbor din cauza ceţii dense, medicii au cerut ajutorul Ministerului Apărării. Astfel, o aeronavă AN-26 a plecat de la Aeroportul Otopeni din Bucureşti şi a aterizat pe aerodromul „Mihail Kogălniceanu”, de unde a preluat micuţa bolnavă. “Copilul a fost transportat cu o ambulanţă pînă la aeroportul Mihail Kogălniceanu. Acolo a fost preluată de personalul avionului şi de medici, care au asistat-o pe tot parcursul drumului. Familia s-a ocupat de acest transfer”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Florian Stoian. La bordul aeronavei militare s-a urcat şi mama copilului. “Am avut o problemă. Medicii au uitat să anunţe mama că au plecat cu bebeluşul la aeroport. Mama a vrut să o hrănească pe fetiţă, însă cadrele medicale i-au spus că deja a fost dusă la Mihail Kogălniceanu. Fina mea s-a speriat îngrozitor şi a început să plîngă. Într-un final, am ajuns la aeroport şi a reuşit să urce în avion”, a povestit Cleopatra Chelaru. Sîmbătă, în jurul orelor 15.00, avionul a aterizat pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca şi fetiţa cu mama sa au fost internate la Spitalul Clinic Judeţean din Cluj, urmînd ca astăzi să fie transferate la Institutul Inimii. Medicii sînt optimişti în ceea ce priveşte starea micuţei şi spun că este o intervenţie chirurgicală de rutină.