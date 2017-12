Mall de 100 milioane euro, la Constanţa

CELE MAI MARI NUME DIN FASHION, ÎN PREMIERĂ LA CONSTANŢA. „Cel mai mare magazin de modă aparţine brandului Peek & Cloppenburg, care vine în premieră pe piaţa constănţeană, spune managerul de proiect Michal Buban, arătând în direcţia unui spaţiu de 2.600 mp, din cadrul Maritimo Shopping Center. Ne aflăm pe coridorul imens al centrului comercial, lat de 21 metri şi înalt de 61 metri, acoperit cu panouri de sticlă, care evidenţiază aspectul „eco” al construcţiei. Pe mijlocul coridorului vor fi plante şi decoraţii bazate pe jocuri de apă şi lumini, dar şi standuri cu diverse produse. În jurul nostru, o echipă de 600 de muncitori lucrează încontinuu, pentru că termenul limită se apropie - pe 28 octombrie, Maritimo Shopping Center îşi va deschide porţile şi vrea să devină un magnet pentru cei 600.000 de locuitori ai judeţului Constanţa şi pentru turiştii care vin aici vară de vară. „Concurenţa nu are nicio şansă”, spune, zâmbind, Buban, în timp ce ne arată spaţiul de 16.000 mp, achiziţionat de hypermarketul Auchan, care nu va fi doar un simplu chiriaş. „Avem 2.200 de locuri de parcare, dintre care 1.000 în subteran, şi retaileri de primă mână, aflaţi în premieră la Constanţa şi chiar în România - Peek & Cloppenburg (2.600 mp), Zara (2.200 mp), H & M şi C & A (1.800 mp fiecare) şi New Yorker (1.000 mp), cărora li se adaugă branduri cunoscute ca Hervis, Zoomania, Humanic, New Look şi Massimo Dutti”, mai spune reprezentantul Immofinanz.

PROMENADĂ ÎN AER LIBER, ÎN JURUL MALL-ULUI. În total, spaţiile de retail ocupă 50.000 mp, dar asta nu este totul. Maritimo Shopping Center pune accent şi pe oportunităţi de relaxare şi de petrecere a timpului liber. Există zone tematice, luminate natural, înconjurate de plante, în care constănţenii pot sta la taclale cu prietenii, cum ar fi „food court-ul”, cu o capacitate de peste 300 de locuri pe scaune. Vor fi săli de fitness, un cinematograf cu opt săli (dintre care şi un Imax 3D), o sală de squash, o scenă în aer liber pentru concerte şi terenuri de fotbal şi baschet. „Atracţia principală este promenada descoperită, care înconjoară complexul. Aici vor funcţiona cafenele şi restaurante, cu mese în aer liber. Cele două faruri dau savoare complexului, amintind de specificul marinăresc al oraşului. De altfel, numele Maritimo a fost ales chiar de constănţeni, în urma unor sondaje efectuate de noi”, spune directorul de retail al Immofinanz, Walter Woelfler. El mai aminteşte că, până în prezent, s-au semnat acorduri pentru 85% din suprafaţa disponibilă şi estimează că, până la data inagurării, vor fi închiriate şi deschise peste 90% din spaţii. „Celelalte unităţi comerciale vor deschide până în perioada Paştelui 2012. Interesul mare al retailerilor demonstrează calitatea excelentă a locaţiei şi încrederea firmelor în piaţa constănţeană. În limbaj de specialitate, Maritimo Shopping Center se încadrează în clasa A, cea mai înaltă”, mai spune Woefler.

1.200 DE JOBURI PENTRU CONSTĂNŢENI . În apropierea centrului mall-ului, pe o pancartă stă scris „Mai sunt 8 săptămâni până la deschidere”, semn al determinării echipei de muncitori români. Construcţia a atins ieri cel mai înalt punct, fiind terminate structurile metalice ale celor două faruri, aşa că Immofinanz a organizat o ceremonie tradiţională de rooftopping. La eveniment a participat şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, care a apreciat impactul social al investiţiei. „E bine că în România nu avem doar fete frumoase, ci şi muncitori buni. Mă uit la această investiţie, de 100 milioane euro, făcută cu muncitori români şi vreau să vă mulţumesc”, le-a spus Mazăre celor de la Immofinanz, subliniind că oraşul are nevoie de oameni care să înfiinţeze locuri de muncă. Maritimo Shopping Center angrenează, de altfel, forţă de muncă locală, atât pentru construcţie, cât şi ulterior, după inaugurare, când peste 1.200 de constănţeni vor avea un loc de muncă în cadrul complexului. „În această perioadă de criză, cea mai mare problemă a românilor este necesitatea de a avea un loc de muncă, aşa că este foarte bine că cineva vine să investească aici”, a adăugat Mazăre, invitându-i pe toţi cei prezenţi la Fashion Summer Festival, care are loc în acest weekend, în Mamaia. Implicarea cu succes a românilor în acest mega-proiect este notată şi de Aurelian Sgondea, managerul Prompt Consulting Engineering, una dintre firmele care participă la construirea mall-ului: „Pentru noi, implicarea în managementul acestui proiect este o adevărată mândrie, dar şi o provocare în acelaşi timp, deoarece suntem singura compania 100% românească care oferă servicii profesionale în domeniu şi colaborăm cu două dintre cele mai reputate companii din acest segment pe plan mondial. Considerăm că prezenţa noastră aici dovedeşte tuturor investitorilor că există posibilitatea de a găsi resurse locale necesare dezvoltării cu succes a proiectelor în România. Trebuie să adaug că toate eforturile noastre nu ar fi avut finalitatea dorită dacă nu ar fi existat sprijin din partea tuturor proiectanţilor şi antreprenorilor implicaţi în proiect. Bazându-ne în continuare pe echipa formată, suntem încrezători în realizarea obiectivelor principale: realizarea unui centru comercial de excepţie, atât prin dimensiuni, cât şi prin calitate, şi respectarea termenelor de finalizare asumate”. Ceremonia de rooftopping s-a încheiat cu un concert live de muzică latino, „colorat” de dansatoare de samba, acesta fiind urmat de o petrecere pentru constructori. În concluzie, pregătiţi-vă pentru un centru de shopping „etalon în Europa”, după cum spun cei de la Immofinanz. N-ar fi rău nici să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică până pe 28 octombrie, pentru că Maritimo Shopping Center, situat pe bulevardul Aurel Vlaicu, în apropiere de intrarea în Constanţa, este unul dintre cele mai mari centre comerciale din România.