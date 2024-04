Mamaia, în topul preferinţelor turiştilor pentru minivacanţa de 1 Mai

Numărul turiştilor care vor petrece minivacanţa de 1 Mai şi Paşte pe litoral ar putea fi mai mic decât anul trecut, unul dintre motive fiind faptul că nu se mai organizează în perioada menţionată festivalul Beach Please, la Costineşti, a declarat Corina Martin,secretarul general al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România.

"Avem o problemă pe litoralul românesc legată de numărul de turişti. Anul trecut, ştiţi bine că am aşteptat de 1 Mai 80.000 de turişti şi am depăşit această cifră. Dar am avut un festival mare, care a atras foarte mulţi vizitatori, foarte mult public, foarte multă imagine bună până la urmă, la Costineşti. Vorbim despre Beach Please, un eveniment care a apărut aşa, ca o săgeată, ca o rachetă şi a explodat, să zicem aşa, în mai multe sensuri, însă nu îl mai avem anul acesta de 1 Mai.

Se mută ca perioadă. Asta face ca numărul de turişti care vor ajunge în zonă în jurul datei de 1 Mai să poată părea, cel puţin acum, la acest moment, clar mai mic. Au alt eveniment, dar nu vom putea vorbi de numărul acela mare de turişti pe care l-a atras Beach Please. Însă, va fi un test şi o provocare şi pentru noi, să vedem cum administrăm acest dublu eveniment", a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, Corina Martin.