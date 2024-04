Mâna Mortului în Poker - poveste din Vestul Sălbatic

Mâna Mortului este una dintre cele mai cunoscute din jocul de poker și face referire la un episod petrecut în Vestul Sălbatic. În vremuri de odinioară din istoria jocului de poker s-au petrecut multe momente de legendă, iar acesta este unul dintre cele mai cunoscute.

Mâna Mortului face referire la cea pe care o avea un om al legii din Vestul Sălbatic pe nume "Wild Bill" Hickok, în momentul în care a fost împușcat mortal la masa de poker. Ea este alcătuită dintr-o pereche AA și una 88.

O mână bună, ce le aduce însă multora aminte de acest episod tragic din Vestul Sălbatic.

La vremea respectivă, varianta de poker cea mai populară era cea cu 5 cărți, variantă care avea să fie înlocuită ușor ușor de Texas Holdem, principala versiune pe care o poți juca astăzi pe platformele de poker online și în mai toate cazinourile și sălile de joc.

Mark Twain povestea în jurnalul său cum a descoperit jocul de poker, Mâna Mortului spune multe despre cum decurgeau jocurile de noroc la vremea respectivă, iar un alt episod cunoscut din istorie este cel în care Chris Moneymaker a câștigat Main Event-ul de la WSOP 2003, calificat fiind dintr-un satelit online ce a costat mai puțin de 100 de dolari.

Istoria Mâinii Mortului

Episodul s-a petrecut în secolul al XIX-lea și îl are în prim-plan pe pistolul "Wild Bill" Hickok. El se descurca foarte bine la masa de poker și participa adesea la partide în diverse saloane din Vestul Sălbatic. La un moment dat a ajuns în Dakota și a jucat Five Card Stud poker în data de 2 august 1876 în Nuttal and Mann's Saloon. El era atent la jocul său, în timp ce în încăpere și-a făcut apariția un jucător pe nume Jack McCall.

Acesta a mers direct spre bar, fără ca Bill să-l observe, întrucât pistolul era cu spatele. A scos astfel pistolul din toc și l-a împușcat pe Hickok în ceafă. Hickok a murit pe loc la vârsta de 39 de ani, într-un moment în care avea doi ași negri și doi optari de aceeași culoare. O mână cu care probabil ar fi câștigat potul, dar de care nu a mai apucat să se bucure.

Ținând cont că era un om al legii, Hickok se așeza în mod obișnuit cu spatele la perete, din dorința de a sesiza orice mișcare din salon. Totuși, pentru că în acea zi toate locurile cu spatele la perete erau ocupate, el a ales să ia loc în acea poziție care i s-a dovedit a fi fatală. McCall a profitat de acest lucru și astfel a apărut una dintre cele mai cunoscute legende din jocul de poker.

Nu este cunoscut nici până astăzi motivul crimei. Ce-i drept, au fost răspândite mai multe teorii. Una dintre cele mai răspândite ne arată că Hickok îi interzisese lui McCall să mai joace poker până când nu plătea datoriile acumulate cu trecerea timpului. O altă teorie arată că Hickok îl omorâse în prealabil pe fratele lui McCall, iar acesta a dorit să se răzbune. Interesant este că McCall a fost declarat nevinovat inițial de un juriu alcătuit din mineri. Totuși, guvernul federal l-a găsit vinovat de crimă și acesta a fost spânzurat la data de 1 martie 1877.

Hickok a rămas în istorie

Cert este că abilitățile lui Hickok erau impresionante pentru acele vremuri. „Fie că este pe jos, fie călare, el a fost unul dintre cei mai impunători bărbați pe care i-am văzut vreodată. Îndemânarea sa în folosirea puștii și a pistolului era incredibilă", a spus generalul George Custer despre el.

Ba chiar Hickok a fost inclus și în reviste cu benzi desenate și romane de la finalul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea alături de alți eroi și nelegiuiți din Vestul Sălbatic, cum ar fi Billy the Kid, Wyatt Earp și Jesse James. Ulterior au apărut și seriale și filme TV inspirate din viața sa. Un exemplu este serialul TV The Adventures of Wild Bill Hickok, în care rolul principal a fost interpretat de Guy Madison. Un alt serial a fost difuzat între 1989 și 1992 cu titlul de "The Young Riders". Cert este că Hickok a rămas în istorie, poate și datorită modului în care și-a găsit sfârșitul.

