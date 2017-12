Marcel Lică vrea să renunțe la funcția de președinte al SSC Farul

Nou-promovată în Liga a 3-a la fotbal, echipa SSC Farul Constanța a trecut în această vară printr-o perioadă ceva mai puțin fastă, care a părut să se încheie odată cu aprobarea de către Consiliul Local Municipal Constanța a unei finanțări în valoare de 900.000 de lei (inclusiv TVA), destinată finanțării activității clubului până la sfârșitul acestui an. Cum CLM a promis o finanțare și pentru returul campionatului, în valoare de circa 1.000.000 de lei, Petre Grigoraș a acceptat funcția de antrenor principal, având ca obiectiv promovarea în Liga a 2-a.

Jucătorii se află de duminică în cantonament la Câmpina, pentru zece zile, există și speranțe ca lotul să fie completat cu câțiva fobaliști capabili să facă diferența în lupta pentru promovare, însă apele nu se liniștesc la clubul înființat de suporterii constănțeni în vara anului trecut!

„Intenționez să mă retrag de la SSC Farul, pentru că mi se obstrucționează activitatea de către unii membri ai Consiliului Director. Acum o săptămână mi s-a înmânat un proces verbal de către Consiliul Director, în care, printre altele, scrie că nu mai pot să semnez niciun act fără să îi consult pe ei (n.r. - membrii CD). Este o presiune pe care au creat-o 3-4 dintre ei, au creat o atmosferă ostilă, mai ales de când au venit la echipă Grigoraș și Dinu. Trebuie să îi consult în privința tuturor problemelor, este adevărat, dar e normal să îi informez o dată pe săptămână, o dată pe lună, dar nu zilnic. Asta în condițiile în care eu de când sunt la SSC Farul nu am fost plătit cu niciun leu. Am un salariu de câteva sute de lei, dar care a rămas în club de fiecare dată. Ieri (n.r. - luni) au fost semnate toate contractele, de către jucători, antrenori, Centrul de Copii și Juniori, doar al meu va intra în discuție pe 12 august. Mai mult, unul dintre fani a cerut demiterea mea pe motiv de slabă comunicare cu Consiliul Director. Eu am lucrat mereu conform statutului, iar acum nu vreau să creez tensiune și mai mare la club, așa că prefer să renunț. Eu respect ce au făcut suporterii pentru echipă de la înființarea clubului, dar ei m-au numit în funcție, iar eu răspund pentru deciziile pe care le-am luat până acum. Probabil că îmi voi îndrepta atenția tot către o grupare faristă, pe care o voi înscrie într-un campionat de seniori. Un club constănțean care este sută la sută farist. Am și alte variante dacă nu se poate conlucra civilizat”, a declarat Marcel Lică, președintele SSC Farul.

Fostul fotbalist și arbitru este unul dintre cei care au alcătuit proiectul depus la Consiliul Local Municipal, pe baza căruia Primăria a acceptat să finanțeze SSC Farul. Lică a făcut mai multe luni lobby pe lângă primarul Constanței, iar Decebal Făgădău a insistat ca proiectul să fie aprobat atunci când i s-a garantat venirea ca antrenor a lui Petre Grigoraș. „Am insistat un an de zile ca Primăria și Consiliul Local să vină lângă SSC Farul, iar oamenii de acolo ne-au oferit încrederea lor, mie, lui Petre Grigoraș și altora”, a precizat Marcel Lică.

În procesul-verbal încheiat după întrunirea din 28 iulie 2017 a Consiliului Director, se arată, printre altele: „În cazul aprobării finanțării din fonduri publice a clubului (n.r. - finanțare aprobată după câteva zile, pe 31 iulie), se interzice domnului Marcel Lică încheierea oricăror contracte, contracte de muncă, parteneriate și/sau înțelegeri în formă scrisă de orice natură, fără consultarea prealabilă cel puțin a președintelui Consiliului Director. Dacă situația o impune, se va solicita întrunirea de urgență a Consiliului Director, pentru luarea deciziilor care nu suportă amânare.”