Mare sărbătoare la malul mării! Vezi programul!

15 august reprezintă o zi cu triplă semnificaţie: religioasă, socială şi militară! La Constanţa, toate autorităţile implicate au realizat imposibilul: aducerea, împreună, a tuturor celor trei dimensiuni într-o celebrare de mari dimensiuni, aşa cum n-a mai cunoscut judeţul nostru niciodată! Ziua Marinei va fi sărbătorită în şapte oraşe, în acelaşi timp! Constanţa rămâne perla coroanei în ceea ce priveşte desfăşurarea de forţe şi magnitudinea experienţei! Sunt aşteptaţi toţi constănţenii şi turiştii cu drag de mare, marină şi soare!

Exercițiul Naval Forțele Navale Române 18, cel mai mare spectacol naval al anului, este programat miercuri, 15 august, între orele 10.00-12.30, la Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea. Activitățile specifice vor continua, între orele 13.00-15.00, în Portul Tomis din Constanța, unde marinarii militari vor organiza jocuri și concursuri tradiționale marinărești. Ziua se va încheia cu concertul Muzicii Militare a Forțelor Navale, susținut pe faleza din Constanța, începând cu ora 20.00, iar marinarii militari se vor retrage cu torțe, în intervalul orar 21.00-23.00, în orașele Constanța și Mangalia.

Istoria sărbătorii naționale

Ziua Marinei a fost declarată zi de Sărbătoare Naţională și oficializată la data de 15 august 1902. Atunci, din dorinţa de a atrage turişti, primarul Constanţei, Cristea Georgescu, îi anunţa pe primarii din reşedinţele de judeţ din toată ţara: „Cu ocazia serbării Sfintei Maria, patroana Marinei, în apele Constanţei şi pe uscat se organizează nişte serbări demne de văzut, precum regate, alergări, corabia Argonauţilor şi altele“. Tot atunci, la bordul crucişătorului „Elisabeta“ a avut loc o slujbă de Te Deum la care a luat parte şi ministrul de Război, Dimitrie A. Sturdza.

Din an în an serbările au sporit în amploare şi semnificaţii, astfel că adeseori Ziua Marinei a fost pusă sub Înaltul patronaj al oficialităţilor de stat, precum Regina Elisabeta, Regele Carol al II-lea sau Ministerul Apărării Naţionale. Perioada anilor 1960-1990 a fost una neagră în istoria Zilei Marinei, prin politizarea şi accentul propagandistic al evenimentului, în detrimentul încărcăturii spirituale, motiv pentru care a fost despărţită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.Revenirea la tradiţie s-a petrecut în 1990, iar în anul 2004, prin Legea 328, ziua de 15 august a fost reinstituită drept Ziua Marinei Române.

Porți deschise la Muzeul Marinei

Cu prilejul acestei sărbători, Muzeul Național al Marinei Române propune publicului un program de activități intens, care se potrivește tuturor vârstelor. În primul rând, iubitorii de artă vor putea participa la nu mai puțin de trei vernisaje: „Marea în culori pe pânză“, semnată de Alexandru Ghinea, membru al Asociației Artiștii Dobrogeni, în Salonul expozițional „Comandor Dimitrie Știubei”, „Introspecție cromatică”, expoziție semnată Mircea Popițiu, în Salonul expozițional „Clio” și „Porți albastre”, în care expun membre ale Atelierului „Comandor Val Donici” (Careul Doamnelor din Liga Navală Română.

Împătimiții sportului cunoscut sub numele de Modelism sunt invitați la deschiderea celei de-a IV-a ediții a Expoziției-concurs de modelism „CUPA TOMIS“. Timp de șapte zile, vizitatorii pot admira modele de nave, de aparate de zbor, blindate și vehicule militare, figurine, instantanee și diorame, precum și modelele feroviare interconectate și machetele de locomotive. De asemenea, se vor organiza work-shop-uri de asamblare machete navale și de aviație și ateliere de măiestrie (matelotaj, împletituri, noduri și brățări din saulă). Și pentru a veni cu totul în slujba vizitatorului, miercuri, 15 august, Muzeul Național al Marinei Române va organiza din nou Ziua Porților Deschise, cu alte cuvinte, veți putea vizita gratuit expoziția permanentă și expozițiile temporare găzduite în această perioadă, între orele 9.00-16.00.