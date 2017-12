Marea Neagră, noul El Dorado al gazelor naturale

România are rezerve importante de gaze în zonele de mare adâncime, atât pe mare, cât și pe uscat, o altă mare companie fiind interesată de sectorul românesc al Mării Negre, a declarat, luni, Sorin Gal, director general al Direcției Generale Gestionare, Evaluare și Concesionare Resurse/Rezerve Petrol din cadrul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM). "Suntem cea mai veche țară care a raportat o producție de țiței. De 160 și ceva de ani am tot extras. Au venit unii, alții, au venit peste noi și au cărat de aici tot ce au putut căra. Am ținut cu benzină mașina de război germană, apoi a venit un alt vecin care a cărat și el și tot mai avem. Dar, până acum, s-a reușit extragerea cantităților care erau mai fezabile și mai ușor de extras de țiței și de gaze. Au mai rămas resurse semnificative în zona de mare adâncime. La adâncimi de 4.000 - 5.000 de metri există rezerve foarte importante de gaz. Pot fi aduse cu tehnologii costisitoare", a afirmat oficialul ANRM, într-o conferință pe teme energetice.

Potrivit acestuia, pe lângă ExxonMobil, OMV Petrom, Lukoil și Romgaz, care au investit până acum sume uriașe în explorările din Marea Neagră, o altă mare companie este interesată de acest sector. "Și mai avem potențialul din Marea Neagră, care este semnificativ. Dar și acolo din nou vorbim de investiții, mai ales în zona de mare adâncime, unde apa are între 700 și 900 de metri adâncime, acolo costurile sunt semnificative. Vă dau un exemplu: programul de foraj ExxonMobil și OMV Petrom în perimetrul Neptun a însemnat 1,5 miliarde de dolari, o investiție cum puține s-au făcut în România. De asemenea, Lukoil și Romgaz au investit peste 500 de milioane de dolari în alte două perimetre, deci toată lumea investește sume foarte mari de bani. Avem în acest moment interes din partea unei mari companii, nu vreau să-i dau numele, care intenționează să vină în Marea Neagră", a continuat Gal.

El a mai spus că ANRM așteaptă de doi ani modificarea legislației din sectorul petrolier, pentru a lansa o nouă rundă de concesiuni de perimetre. "Bulgarii au reușit să facă o rundă de licitații în patru luni. Noi? Eu am venit în 2015 în funcția de director general și mi-am propus ca în șase luni să lansez pachetele pentru noua rundă. Am terminat în 2015, undeva spre sfârșitul anului, și de atunci stau cu ele și aștept", a mai spus oficialul ANRM. Ultima rundă de concesiuni lansată de ANRM, cea de-a zecea, a fost începută în anul 2009 și finalizată în 2010.