Maria Şarapova a folosit o substanţă interzisă

Luni seară, la Los Angeles, tenismena rusă Maria Şarapova a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, faptul că a fost testată pozitiv cu Meldonium, o substanță pe care a utilizat-o timp de zece ani. Meldonium a devenit interzisă odată cu noile reglementari WADA începând cu 1 ianuarie 2016. Şarapova a recunoscut că a primit o listă cu ultimele actualizări ale substanţelor interzise la 22 decembrie 2015, dar nu a consultat această listă înainte de Australian Open.

În vârstă de 28 de ani, Şarapova, nr. 7 mondial, a fost anunţată de ITF că a picat testul antidoping efectuat Australian Open.

“Am primit un medicament de la doctor, care timp de zece ani nu a fost interzis. Eu nu știam asta și am luat medicamentul din cauza problemelor medicale pe care le aveam. Medicamentul îl iau din 2006 și se numește Mildronate, dar am aflat că are o substanță numită Meldonium care este interzisă de la 1 ianuarie 2016. Îmi asum această greșeală. Nu vreau să îmi termin cariera așa și sper să mai primesc o șansă pentru a continua”, a declarat Şarapova, conform “Daily Mail”.

În cariera sa, Șarapova a câștigat cinci turnee de Grand Slam şi s-a mai impus în 35 de turnee WTA la simplu și în trei la dublu. Ultima competiție câștigată de Maria Șarapova a fost în 2015, la Roma.