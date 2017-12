Marian Lupu se retrage din cursa prezidenţială, în R. Moldova

Marian Lupu, liderul Partidului Democrat din R. Moldova, a decis să se retragă din cursa prezidenţială, informează Unimedia. ”Ne aflăm în mijlocul unei conjuncturi electorale importante. Obiectivul PDM nu este pur și simplu să câștige o întrecere electorală, ci să câștige un candidat pro-european. A existat o analiză care ne-a pus pe gânduri. Este vorba de modul în care am putea intra în turul doi, de candidaţii Partidului Acţiune şi Solidaritate şi PDM. Pornind de la un bazin electoral mai larg, candidatul PAS are șanse mai mari să câștige scrutinul. Obiectivul PDM este ca scrutinul să fie câștigat de un candidat pro-european. Avem rezultate la limită. Pentru a avea o mai mare siguranță ca un candidat de dreapta să câștige alegerile, am decis să mă retrag din campania electorală”, a declarat Marian Lupu. Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate este Maia Sandu. ”Este o retragere tactică ce are la bază obiectivul de a sprijini ajungerea în funcția de președinte a unui om care va continua proiectul european. Mesajul PDM pentru electorat este să sprijine un candidat de dreapta cu cele mai mari șanse”, a adăugat Marian Lupu.

Republica Moldova organizează duminică alegeri prezidenţiale. Pe primul loc în preferinţele alegătorilor pare a fi Igor Dodon, fost ministru al Economiei şi liderul Partidului Socialist (PSRM, stânga, pro-rus).