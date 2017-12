Maritimo şi-a desemnat câştigătorii

Reprezentanţii celui mai mare centru comercial din sud estul României, Maritimo Shopping Center din Constanţa, au înseninat viaţa a 11 constănţeni. După aproape o săptămână de suspans, comisia de validare a anunţat câştigătorii tombolei organizate pe 30 octombrie, al cărei mare premiu a fost un autovehicul Mercedes-Benz C Class. Potrivit datelor furnizate de reprezentanţii centrului comercial, câte unul din cele zece coliere de perle puse la bătaie au fost câştigate de Dorel Bulgaru (din Constanţa), Doina Monica Oanţă (Eforie Nord), Elena Florea (Constanţa), Lidia Arsene (Medgidia), Andreea-Sabrina Leoca (Constanţa), Laurenţiu Paraschiv (Constanţa), Paul Oprean (Constanţa), Daniel Radu (Constanţa), Maria Chirac (Mangalia) şi Mariana Nederu (Năvodari). Marele premiu, autovehiculul Mercedes-Benz C Class i-a revenit, în urma extragerii la sorţi, constănţencei Elena Rusnac. Premiul, mai exact cheile maşinii, va fi acordat sâmbătă, 5 noiembrie, la ora 19.00, pe scena amenajată la Maritimo Shopping Center. Festivitatea va fi urmată de super-concertul Holograf, în deschiderea căruia vor cânta fetele de la Heaven. Concertul acestui weekend îi va aduce în faţa constănţenilor pe Dan Bittman & co., cu un recital de zile mari, la care sunt aşteptaţi numeroşi fani ai formaţiei şi ai muzicii în general. Înainte de show-ul programat de la ora 19.00, membrii formaţiei le vor oferi doritorilor autografe şi fotografii, într-o sesiune specială, care va începe la ora 16.00, în apropierea scenei de concert.

FETELE DIN... RAI, ÎNAINTEA BĂIEŢILOR DIN LUMINA HOLOGRAFULUI În deschiderea mega-concertului susţinut de cei de la Holograf vor cânta fetele de la Heaven. Intrarea la acest eveniment este liberă şi se adresează nu doar fanilor trupei Holograf - care sunt, de altfel, extrem de numeroşi la malul mării -, ci absolut tuturor iubitorilor de muzică şi voie bună.

Centrul comercial, dezvoltat şi deţinut de compania austriacă Immofinanz Group, se întinde pe o suprafaţă de peste 50.000 de metri pătraţi şi reprezintă cea mai mare investiţie din judeţul Constanţa. Costul total al îndrăzneţului proiect s-a ridicat, cu tot cu investiţia făcută de Auchan Hypermarket, la aproape 100 milioane de euro. Faptul că era nevoie de un centru comercial de asemenea anvergură în municipiul Constanţa este demonstrat de vânzările uriaşe înregistrate în primele trei zile de la deschidere (28-30 octombrie), perioadă în care Maritimo Shopping Center a fost vizitate de sute de mii de constănţeni.

Anca-Adina JITARU, Cristian STANCU