Materiile prime, în zodia Trump

CE ȘI CUM Prețul petrolului se va stabiliza, în următoarea perioadă, în jurul valorii de 50 dolari/baril, apreciază specialistul băncii de investiții Saxo Bank Ole Hansen. Estimarea sa se bazează pe evoluția generală a prețurilor mărfurilor din ultima perioadă, care au marcat scăderi; de altfel, indicele Bloomberg Commodity a atins minimul ultimelor patru luni, în contextul în care fondurile de investiții și-au redus expunerea pe energie, metale și produse agricole. „La jumătatea lui martie s-a vândut o cantitate-record de țiței, fapt care a ajutat la echilibrarea unei piețe zdruncinate serios. Metalele prețioase sunt într-o perioadă de recuperare, ca să ajungă la nivelul dinaintea majorării dobânzii-cheie de către Rezerva Federală a SUA. Am văzut că este sprijinit dolarul, aflat în scădere, ca și obligațiunile, dar și o anumită incertitudine legată de abilitatea președintelui american, Donald Trump, de a-și susține agenda în fața Congresului. Investitorii nu au fost foarte vocali în ultima vreme, ceea ce dovedește o lipsă de interes“, spune Hansen. Pe de altă parte, sectorul agricol a avut în prim-plan porumbul, grâul și soia, toate sub presiune, din cauza sezonului de însămânțare din SUA. Și producția solidă de porumb și soia din America de Sud a pus presiune pe stocurile curente (deci pe preț). La metale, cuprul s-a tranzacționat sub nivelul recent, din cauza producției reduse la două dintre cele mai mari mine din lume. Prețul cuprului nu a mai urcat, iar fondurile de hedging au tăiat cam jumătate dintre pozițiile „bullish“ record (care mizează pe creșterea cotației) pe care le dețineau la 31 ianuarie. Aurul și argintul s-au tranzacționat în urcare, pentru a doua săptămână la rând.

ȘI PETROLUL, CÂT E PETROLUL? Reprezentantul Saxo Bank consideră că dolarul nu prea mai are șanse să crească, mai ales că ultimele analize au indicat creșteri-record ale mediului de afaceri din zona euro - „Riscul geopolitic va continua să atragă cerere, din perspeciva diversificării investițiilor. Aurul se consolidează, după o creștere cu 4% în a doua jumătate a lui martie. O depășire a pragului de 1.265 dolari/uncie ar duce piața peste media din ultimele 200 de zile. Și țițeiul s-a tranzacționat mai jos, săptămâna trecută, în pofida eforturilor statelor OPEC și non-OPEC de a reduce producția“. Saxo Bank este în favoarea unui interval de preț cuprins între 50 și 53 dolari/baril.