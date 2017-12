Matt Damon a pierdut un pariu şi a purtat tricoul echipei rivale

Actorul Matt Damon a purtat tricoul echipei de fotbal american New Orleans Saints în emisiunea găzduită de David Letterman, după ce a pierdut un pariu cu actorul Anthony Mackie, colegul său din distribuţia filmului “The Adjustment Bureau”. Starul american s-a prezentat la filmările pentru această emisiune, în weekend-ul trecut, purtând tricoul echipei New Orleans Saints şi având cusut pe spate numele actorului Anthony Mackie, devenit celebru pentru rolul din filmul “The Hurt Locker”. Anthony Mackie este un suporter împătimit al echipei din New Orleans şi a pariat cu Matt Damon, un fan al echipei New England Patriots, în privinţa rezultatului finalei campionatului de fotbal din SUA, disputată între cele două echipe. Matt Damon a pierdut acest pariu şi a purtat acel tricou pe toată durata apariţiei sale în emisiunea The Late Show. Matt Damon i-a mărturisit lui David Letterman, care nu părea deloc impresionat de ţinuta starului de la Hollywood: “Am făcut un pariu, iar New Orleans Saints a câştigat Super Bowl. Dacă finala ar fi fost câştigată de New Englands Patriots, el ar fi trebuit să poarte tricoul lui Tom Brady la toate emisiunile de televiziune pentru femei la care urma să fie invitat şi, indiferent de ceea ce ar fi fost întrebat, ar fi trebuit să vorbească doar despre cât de bun jucător este Tom Brady”, a explicat actorul. Matt Damon a spus că se simte îngrozitor purtând tricoul echipei rivale: “Acesta nu este unul dintre lucrurile pe care aş prefera să le fac”.