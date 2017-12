Mazăre a încheiat oficial 15 ani de mandat la Primărie. Ce rămâne în urmă?

19:57:53 / 06 Iunie 2015

As dori investigatii jurnalistice TELEGRAF despre: 1.de ce a avut Cta cea mai mare intretinere radet din tara ?De ce ,daca a avut cea mai mare plata intretmere RADET din tara, Radet a anuntat pierderi de 10 milioane euroi pe anul trecut? 2.De ce pachetele asistati au fost numite pachelele lui mazare ,daca ele erau de fapt pachetele de ajutoare UE ?Cine a participat prin mistificari la ideea doar pachetele MAZARE ,in mass media ? 3.Mergeti in Palazu Mare.Fotografiati accesul pe strada principala.Drum de sec.18 , in comparatie cu drumurile asfaltate din zona minoritatilor ,care reprezinta 15 % din populatia cartierului Palazu Mare.