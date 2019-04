Meci de... şase puncte pentru SSC Farul

Aflată pe primul loc deasupra liniei retrogradării, SSC Farul Constanța (locul 15, 33 de puncte) va susţine sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, pe stadionul din strada Primăverii, o partidă extrem de importantă în etapa a 31-a din Liga a 2-a la fotbal. Jucătorii pregătiţi de Petre Grigoraş şi Marian Dinu vor întâlni pe Aerostar Bacău (locul 17, 29 de puncte), una dintre contracandidatele la evitarea poziţiilor care duc în eşalonul al treilea. Obiectivul formaţiei constănţene este obţinerea celor trei puncte puse în joc, pentru a linişti şi mai mult apele în tabăra faristă.

„Va fi o partidă foarte grea, în care vom întâlni un adversar destul de puternic. Vin după o victorie, au moral, un antrenor cu experiență, Bratu, vin montați. Ne-am pregătit foarte bine și sunt convins că vom câștiga. Meciul este ca o finală și pentru noi și pentru ei și sperăm să obținem victoria. Jucăm acasă, sperăm să vină mai mai mulți spectatori la meci și să se susțină, pentru că avem nevoie de susținerea suporterilor” - Raul Avram, căpitan SSC Farul.

„Este un meci foarte dificil, iar o victorie ne-ar consolida poziția. Pentru mine este un meci special, împotriva echipei la care mi-am început cariera sportivă. Îmi doresc aceeași atitudine și determinare din partea jucătorilor. Îmi doresc să fie cât mai mulți spectatori care să ne încurajeze. Este cel mai important meci din retur și dacă reușim să ne impunem sâmbătă ne-am stabiliza poziția și am avea liniștea necesară pentru următoarele meciuri. Trebuie să tratăm jocul foarte serios. Aerostar este o echipă foarte bine pregătită din punct de vedere fizic și nu este o echipă ușor de bătut. Trebuie să ne gândim la victorie” - Petre Grigoraș, antrenor principal SSC Farul.

Programul celorlalte partide din etapa a 31-a a Ligii a 2-a - sâmbătă, 20 aprilie, ora 11.00: Sportul Snagov - Pandurii Tg. Jiu (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), CS Balotești - Luceafărul Oradea, Academica Clinceni - Metaloglobus Bucureşti, ACS Poli Timişoara - ACS Energeticianul, Daco-Getica Bucureşti - FC Argeș, ora 13.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport): UTA Arad - Chindia Târgoviște, ora 16.00: Ripensia Timișoara - ASU Poli Timişoara; duminică, 21 aprilie, ora 11.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport): Dacia Unirea Brăila - U. Cluj; marţi, 23 aprilie, ora 19.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport): CS Mioveni - Petrolul Ploieşti.

Clasament: 1. Clinceni 70p (golaveraj: 63-17), 2. Chindia 66p (59-29), 3. U. Cluj 63p (64-23), 4. Snagov 60p (45-26), 5. Petrolul 59p (53-28), 6. FC Argeş 56p (44-24), 7. Mioveni 48p (43-32), 8. UTA 42p (46-45), 9. Ripensia 39p (36-41), 10. Luceafărul 37p (41-53), 11. Metaloglobus 37p (29-50), 12. ASU Poli 35p (28-29), 13. Pandurii 34p (48-51), 14. Energeticianul 33p (34-38), 15. SSC FARUL 33p (38-50), 16. Daco-Getica 30p (40-49), 17. Aerostar 29p (41-57), 18. Baloteşti 23p (25-58), 19. ACS Poli 22p (26-54), 20. Dacia Unirea 19p (27-76).