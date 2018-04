Medicii nu vă vor la spital!

An de an, medicii atrag atenția să nu dăm iama în bucatele tradiționale de Paște, mai ale dacă am ținut Post. Perioada de abținere de la alimentele ”de dulce” a fost una lungă, așa că organismul are nevoie de o readaptare, deci trecerea trebuie să fie lentă la bucatele obișnuite. Cumpătare trebuie să fie cuvântul de ordine în zilele de Paște atunci când ne așezăm la masă, spun medicii. Așa că, dacă vrem să ne bucurăm de Sărbătoarea Pascală, cel mai bine este să mâncâm câte puțin din fiecare; nu trebuie să mâncăm mai mult de două ouă pe zi, friptura, fie că este din carne de miel, fie că din orice altă carne, trebuie să fie combinată cu salată verde. De asemenea, nu trebuie să exagerăm nici cu dulciurile și nici cu băuturile alcoolice.

Specialiștii în sănătate publică fac o serie de recomandări privind consumul de alimente și conduita zilnică, mai ales în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni digestive, respectiv gastrită sau ulcer, afecțiuni hepatice sau pancreatice.

EXEMPLE... Unii nutriționiști spun că dimineața trebuie să mâncăm o felie de cozonac cu lapte și eventual un ou fiert. În general, toate porțiile trebuie să fie cât mai mici, iar salata verde trebuie să fie mare. Simona Tivadar, medic primar diabet şi boli de nutriţie, a explicat că ”trebuie să fim cu ochii pe grăsimea din mâncare, din gălbenuşul de ou, uleiul pe care l-am folosit, grăsimea din oaie, din drob, maioneză”. ”Dacă mănânci mult, în următoarele 7-8 ore organismul nu mai poate digera nimic, or, ăsta nu este un lucru bun. Organismul uman nu poate funcţiona aşa. Trebuie să mănânci ceea ce tu poţi digera în următoarele 4-5 ore. Pentru cei care au deja unele probleme de sănătate, poate fi consumată carne de ied, de curcan sau mai bine peşte”, a spus medicul, citat de un post TV. În ce priveşte desertul, Tivadar a spus că cea mai uşoară este pasca, iar torturile şi prăjiturile cu cremă ar trebui să lipsească de pe masa de Paşti. Și, nu în ultimul rând, medicii le recomandă celor care au probleme de sănătate să respecte cu strictețe sfatul medicilor, să își ia tratamentele și sub nicio formă să nu renunțe la medicamente pentru a consuma băuturi alcoolice, crezând că nu se întâmplă nimic.